Amaia Romero: "Tengo 19 años y no sé todavía por qué estilo de música me decanto"

Actualizada 11/12/2018 a las 22:05

Amaia Romero ha acudido este martes a la gala de entrega de los III Premios Navarra Televisión. La cantante -que además de recibir el galardón Valores Jóvenes es una de las artistas que ha actuado sobre el escenario de Baluarte- ha atendido a los medios minutos antes de la gala.



Te puede interesar



La joven ha explicado esta tarde en Pamplona que el disco, para el que todavía no ha adelantado fecha, "está aún en fase de preparación". Preguntada si se espera para 2018 o 2019, la cantante ha sido cauta. "Por ahora no puedo decir nada. Todavía no hay fecha clara. Saldrá cuando esté preparado y yo esté contenta con el disco". De hecho, ha comentado que quiere "experimentar". "Tengo 19 años y no sé todavía por qué estilo de música me decanto. Estoy probando".





Para este "reto" cuenta con la ayuda del productor Raúl Refree, "Nunca me había puesto a componer de una forma seria. Pero he contado con ayuda a nivel de estructurar las canciones. Estoy orgullosa de lo que ha salido".

La joven 'triunfita' ha reconocido que "las expectativas son muy altas". "Siempre va a haber gente a la que no le guste. Solo sé que me gusta y estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Intento fijarme más en lo que quiero y con lo que estoy cómoda".

"Supongo que habrá gira. Es lo que se hace en estos casos", ha concluido la navarra entre risas.



Te puede interesar

Selección DN+