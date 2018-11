La criticada aparición del novio de María en el plató de 'OT'

Actualizada 29/11/2018 a las 09:35

María, la concursante de 'OT' expulsada de la gala 10, acababa de defender su tema de nominada ('Because the night') y todavía quedaba mucho programa por delante hasta el momento amargo de abandonar la academia. Pero la gala de 'OT' es una montaña rusa de emociones para los propios concursantes, y la madrileña María Villar lo supo muy bien este miércoles. Tras la actuación, su novio, Pablo, la esperaba sentado junto a los 'triunfitos' para darle una sorpresa. María no fue capaz de contener su energía, su alegría y su pasión por él, como tampoco él escondió su efusividad, y no tardó en lanzarse a ella para fundirse en un apasionado beso.

Hace dos meses que no se veían, y Pablo no supo calibrar sus palabras cuando el presentador, Roberto Leal, le preguntó sobre qué era lo que más echaba de menos de su pareja. "Su culo", contestó el chico de manera natural. Y no cesó en repetir una y otra vez lo "buena" que estaba a través de la pantalla de televisión. Por si fuera poco, también se atrevió a decir que, conforme saliera por la puerta del concurso, lo que iba a hacer con ella sería "follar, ¡follar!". Roberto Leal no daba crédito a sus palabras, y, tras darse el lote la pareja a menos de un metro de él, Leal tuvo que despedir a Pablo, que se fue dedicándole otras palabras para María: "¡Adiós, Mari! ¡Tía buena!".

Estas formas obscenas y salidas de tono no pasaron desapercibidas para nadie, y muchos seguidores del programa comentaron el momento en Twitter:

Creo que el novio de maria ha eclipsado lo que queda de gala... que mal le va a venir a esta muchacha para salvarse.... y eso que me gustaba... #next #OT18Gala10 — Belmo (@Pjbelmo) 28 de noviembre de 2018

¿Os acordáis de la mongolennial de que montó un Cristo del copón porque la palabra mariconez le parecía súper mal y no quería cantarla?, pues sale con un tío que lo primero que le ha dicho es que echa de menos su culo y que tiene ganas de follarla #OT18Gala10 — MarcosMiranda (@MarcosMirm) 28 de noviembre de 2018

La culpa es de él por un comportamiento tan machista, pero no deja de ser hipócrita que abanderes la lucha contra el machismo cuando tienes un novio tan asquerosamente machista #OT18Gala10 — david (@londres10161995) 28 de noviembre de 2018

Personas guays con parejas impresentables hemos conocido TODOS. No la culpéis a ella por el espectáculo bochornoso de él, gracias #OT18Gala10 https://t.co/FWbuu7w6rL — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) 28 de noviembre de 2018

Estáis llamando a un chaval machista por decir la palabra follar y por decir que le gusta el culo de su novia? Realmente os gusta el drama #OT18Gala10 — n x r i a (@_NuriaPuig) 28 de noviembre de 2018

Me ha dado vergüenza ajena el novio de Maria ‍♀️ que momento mas lamentable

#OT18Gala10 — Natalia BP (@NataliaBP14) 28 de noviembre de 2018

