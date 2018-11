Actualizada 30/11/2018 a las 14:33

La salida de María de la academia de 'OT' ha sido de las más sonadas, y no por su música ni su paso por el programa, sino por la visita de su novio al plató. La concursante madrileña, tras cantar en la gala 10 su canción de nominada, se reencontró con su pareja, Pablo Amores. Un recibimiento muy cálido -demasiado- que fue duramente criticado por muchos seguidores del reality en Twitter. A la pregunta de Roberto Leal sobre qué es lo que más le gusta de su novia, le siguió la respuesta de "su culo". Y las palabras soeces no quedaron ahí. El joven aseguró sin pelos en la lengua que lo primero que iba a hacer con María nada más salir por la puerta de la academia iba a ser "follar, follar". También soltó que en la televisión se la veía "buenísima".

En una entrevista que ha concedido María a 'Fórmula TV', ha defendido a su novio ante el aluvión que comentarios: "Estaba muy ilusionada por verlo y me encantó cuando apareció allí. Para mí fue superguay, me lo pasé genial [...] Pablo es la persona menos machista del mundo. Si le gusta mi culo, me parece bien, a mí me hace ilusión". La joven también se mostraba sorprendida ante los mensajes en Twitter que la tachaban de mala feminista y de ser una hipócrita respecto a este tema. "Haríamos un videoclip de los dos liándonos", ha bromeado.

