Estefi Unzu, Verdeliss, ha vivido este lunes uno de sus peores momentos dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' (Telecinco). La youtuber navarra se ha derrumbado al pensar que no encaja con sus compañeros. “No estamos en la misma sintonía”, ha expresado entre lágrimas. "Aquí las conversaciones son de amoríos, de televisión, de fiestas, de viajazos... y yo no tengo nada de eso en mi currículum", ha manifestado.

Verdeliss, madre de seis hijos y con el séptimo en camino, confesaba echar de menos a los suyos. Nunca antes se había alejado tanto de su familia o, al menos, no sin estar tan aislada, sin ninguna posibilidad de comunicación con ellos. "Los echo mucho, mucho en falta. Al estar aquí, pienso más que nunca en lo que tengo fuera. Es que aquí soy tan diferente a todo el mundo... La gran mayoría comparte unos ideales de vida y yo no", aseguraba.

Según decía ella misma, con las únicas dos compañeras con las que puede tener "conversaciones más profundas" son Mónica Hoyos y Aramis.

En el 'confesionario' del programa estrella de Mediaset manifestaba también el "sufrimiento" por no saber nada de sus hijos y no poder estar con ellos, al igual que con su marido, de quien dijo: "Hay cosas que tengo hasta necesidad de encontrarme con mi marido y de contarle todo lo que estoy viviendo aquí, cómo me estoy sintiendo, cómo es... Y en el fondo pienso: pero si lo está viendo todo desde el otro lado".

