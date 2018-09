Verdeliss se sincera sobre sus nominaciones tras la última gala de 'Gran Hermano VIP'

23/09/2018 a las 14:20

Hay momentos en los que a Verdeliss, Estefi Unzu, la casa de 'Gran Hermano VIP' (Telecinco) se le hace cuesta arriba. Pese a convertirse esta semana en una de las "jefas de la casa" y a estar acostumbrada a tener una cámara en mano, no resulta lo mismo que permanecer encerrada en un espacio repleto de cámaras de televisión y grabando tus movimientos las 24 horas del día. Más cuando los compañeros con los que te toca convivir tienen una forma de ser y una vida -televisiva- muy distinta a la tuya. Es lo que le ocurre a la concursante navarra, que en la última entrada de su blog manifestó: "Ansío respirar paz y equilibrio". Algo que quizá resulte complicado en esa atmósfera propia del reality de Telecinco.

Por el momento, las dos personas con las que más "choca" son Suso y Mónica Hoyos, y con la que más afinidad tiene es con Aramís Fuster. Verdeliss nominó este jueves con 1 punto a El Koala como "un toque de atención", con 2 puntos a Miriam porque su presencia es "una bomba de relojería" y, con 3, a Suso, porque le "genera desconfianza que alguien pueda tener reacciones premeditadas". Este sábado, se sentó a escribir sus sentimientos y reflexionar sobre las nominaciones en una nueva entrada de su blog, que reproducimos a continuación.

Superada ya la primera gala de nominaciones. Cuántas emociones! Unas buenas, otras no tanto…tengo la sensación de que si existía cierta armonía en esta casa, terminó la noche del jueves. Será quizás por el nervio del directo, pero varios debates subieron más de la cuenta el tono.



El conflicto Miriam-Mónica, el cruce de palabras Koala-Mónica o el enfrentamiento Suso-Techi. Me impactó en cierta medida, porque no esperaba algunas descalificaciones que en la cotidianidad de GH no suceden. Protagonismo, impulsividad…quién sabe, pero forma parte del concurso.



No me lío, que supongo no me concierne, cada cual conoce sus actos. Voy a mi parte, que se resume en mucho miedo a nominar, más aún cuando son a cara descubierta. Me duele porque realmente no tengo argumentos válidos y ser parte culpable de que alguien abandone el programa es muy duro. Mis votos fueron con 1 punto para Koala, 2 puntos a Miriam y 3 a Suso.



Al único que voté con cierta razón fue a Suso. Miriam y Koala según mis cuentas ya estaban nominados y quise aprovechar para no sacar a nadie más.



También tenía cierto discurso:



Koala tengo fé en que no se irá, es imposible no quererlo!!! Estoy tranquila. Va con su simpatía por bandera y es muy trabajador…pero esto es un arma de doble filo en una casa donde la relación es casi supervivencia. Quise que fuese consciente de que espero que se integre más al grupo, que cuente las cosas y se haga valer, lo merece. Lo tomó como un cierto pellizquito y me alegra que sea tan comprensivo.



Miriam, que decir…de ella nada malo! Más bien de la bomba de relojería que se respira en el ambiente, hay muchas papeletas de que estalle y si lo hace será un malestar que se contagie al grupo, especialmente a mí, que ansío respirar paz y equilibrio. En fin, una vía de escape romper el dúo y optar por Miriam es decidir por la ventaja que supuso entrar sin sufrir la casa en sus inicios llena de porquería y mucho sudor por arreglarla. Me causa mayor empatía quien lleva aquí desde el principio”.

