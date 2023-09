Techno Mechanicus, así se llama el undécimo hijo de Elon Musk

Elon Musk lo ha vuelto a hacer. El magnate de la tecnología ha tenido a su undécimo hijo en el mayor de los secretos y su nombre no ha dejado a nadie indiferente: Techno Mechanicus. Es el tercer vástago con su actual pareja, la cantante Grimes, de 35 años, 17 menos que el dueño de X (anteriormente conocida como Twitter) que tiene 52.

Ya es tradición que el multimillonario elija nombres inverosímiles para su descendencia, aunque al menos en esta ocasión es fácil de pronunciar, más complicado resultó el de su primer hijo con Grimes, nacido en mayo de 2020, que se llama X AE A-XII. Al año siguiente, en diciembre de 2021, llegó al mundo mediante un vientre de alquiler Exa Dark Sideral Musk y ahora han dado la bienvenida a Tau, como llamarán sus más íntimos al nuevo miembro de la familia.

Todo lo relacionado con Techno Mechanicus es un misterio. Su existencia ha sido revelada por una reciente reseña biográfica de Elon Musk en el New York Times y nada más se conoce sobre su gestación y nacimiento.

Musk y Grimes mantienen una relación con idas y venidas desde mayo de 2018. Tras el nacimiento de su primera hija en común pusieron fin a su romance y desde entonces nunca han dejado claro si seguían o no unidos. Antes de su paternidad con Grimes, el empresario ya había tenido seis hijos con la autora canadiense Justine Wilson, con quien se casó en enero de 2000. Dos años después dieron la bienvenida a Nevada Alexander, que falleció por muerte súbita a las diez semanas. La pareja recurrió a la fecundación in vitro para poder tener más hijos y en abril de 2004 llegaron al mundo los gemelos Griffin y Xavier. Un nuevo embarazo, también gracias a la fecundación in vitro, hizo que en enero de 2006 nacieran los trillizos Kai, Saxon y Damian. El matrimonio terminó en 2008 y desde entonces compartieron la custodia de los cinco hijos, si bien Xavier ha solicitado este mismo año cambiar su nombre a Vivian Jenna Wilson, adoptando así el apellido de su madre y eliminando así cualquier tipo de relación con Musk.

En noviembre de 2021, el fundador de SpaceX tuvo gemelos con la directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shivon Zilis. Los nombres de estos pequeños no han salido a la luz, aunque, según desveló 'Bussiness Insider', los padres solicitaron cambiarlos para "tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre".