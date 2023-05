La respuesta de un restaurante a un cliente que se quejó del horario

La cuenta en Twitter @soycamarero publica a diario alegrías y penas del trabajo en la hostelería. Este perfil que ya atesora más de 98.000 seguidores se nutre de memes sobre el cansancio y las agotadoras jornadas laborales así como de denuncias sobre las condiciones laborales y las exigencias de los clientes.

En este último apartado es donde se puede colocar la respuesta que un restaurante ha ofrecido a un cliente después de que este protestara tras no ser atendido por llegar tarde. El usuario publicó una reseña en la que se quejaba de que no habían podido probar los productos del restaurante porque llegaron a las 15.55 horas y, al sentarse, fueron advertidos de que cerraban a las 16.30 horas y no les podían atender.

Desde el local le responden a la crítica con una defensa de los derechos de los empleados de la hostelería y el cumplimiento de los horarios. Según cuenta el propietario, no sirven en sala a partir de las 16 horas para poder respetar la jornada laboral de sus empleados, que terminan el turno a las 16.30 horas. "Creo que entre todos los hosteleros, propietarios, trabajadores y, sobre todo, clientes, tenemos que empezar a respetar un poco más el oficio de la hostelería", continúa el responsable del restaurante. Además, también aclaran que le ofrecieron la posibilidad de prepararle la comida para llevar.

El tuit no ha pasado desapercibido en la red social y los internautas han aplaudido la respuesta del local al tiempo que, en su mayoría, han defendido el derecho al respeto del horario de trabajo tanto en la hostelería como en el resto de comercios.