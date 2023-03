Natalia Jiménez revela el infierno que vivió en La Quinta Estación: "Nos apuñalábamos unos a otros"

La Quinta Estación fue uno de los grupos musicales más escuchados en la primera década de este siglo, pero la relación entre ellos acabó dinamitando el grupo. Desde que se disolvieran en 2010 parece ser que varios de sus componentes no han mantenido contacto. Natalia Jiménez y Ángel Reyero cuentan con los derechos de la marca y mantienen su amistad mientras prosiguen sus carreras en solitario. La otra mitad del grupo, Pablo Domínguez y Sven Martín, ha creado una nueva formación a la que han denominado Cinco Estaciones y que, según denuncia Natalia, han anunciado como el regreso de La quinta estación (marca que no poseen en la Oficina Española de Patentes).

La aparición de este nuevo grupo no ha sentado nada bien a Natalia Jiménez, líder y cantante del grupo original, y ha anunciado su decisión de emprender acciones legales contra sus antiguos compañeros. Jiménez, en declaraciones a un programa de Telecinco, tacha a sus excompañeros de "imitadores" y amenaza con "darles una lección". Además, la cantante no se ha dejado nada en el tintero y ha aprovechado para contar el "infierno" que vivió en el grupo. "En general todos éramos bastantes pasivos agresivos. Era como apuñalarnos un poco los unos a los otros", relata.

La artista está muy dolida porque hayan usado el nombre de la marca del grupo cuando, además, ella y Ángel, tenían pensado volver a los escenarios en 2024. "No tengo problema con que la gente me imite y cante mis canciones... sí con que usen el nombre de mi grupo de forma fraudulenta enriquecerse", asegura Natalia. Su enfado viene por el anuncio del nuevo grupo, que cuenta con un nombre muy similar al original: "Han confundido a los empresarios, a los fans. A mí no me puedes robar un patrimonio que tengo desde hace 20 años. (...)", explica.

Pese a que los componentes del nuevo grupo defienden su derecho moral y económico sobre las obras de La Quinta Estación, Jiménez ha emprendido acciones legales contra sus excompañeros, a los que considera "conflictivos" y de los que dice "renegaron de la banda".