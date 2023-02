Dabiz Muñoz: "He comido muchas mierdas, tengo la mente abierta"

El chef Dabiz Muñoz lo tiene claro, el mundo de los insectos en la gastronomía "ha llegado para quedarse, pero todavía tiene muchos haters". El cocinero, que el año pasado repitió como número 1 mundial en la gala 'The Best Chef' participó este miércoles en La Ventana de la cadena Ser para alabar la cocina con insectos.

Muñoz contó que, en un principio, era bastante reacio a comer insectos por el shock cultural que le producía, pero pasados los años y tras conocer diferentes culturas, lo ha terminado por ver como algo normal. El chef explicó que tiene la mente abierta, porque en estos años, "si me lo permitís, he comido muchas mierdas". Ante los micrófonos de la Ser explicó que había comido unos gusanos que nacen del barro y que no le habían gustado mucho "porque sabían a loco y eran muy amargos".

Sobre el uso en sus cocinas, aclaró que todavía no ha usado ninguno de los cuatro insectos que han conseguido el visto bueno en la UE, pero que los ha probado todos. Mostró predilección por el mundo de las hormigas, que le parece fascinante: "Hay unas hormigas limoneras en Bogotá que son ácidas y están espectaculares".

Para finalizar reflexionó sobre cómo hay productos en la gastronomía española que están muy normalizados y al mismo tiempo, muy mal vistos en otros países como Estados Unidos. Puso como ejemplo las angulas, que no dejan de ser "gusanos marinos", y concluyó que es todo una cuestión de perspectiva.