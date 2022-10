Verdeliss se sincera y cuenta cómo vivió el aborto de su octavo embarazo

mes de la concienciación sobre la pérdida gestacional y perinatal. Durante estos días Diario de Navarra se ha hecho de eco deVerdeliss ha publicado en su cuenta de Instagram cómo, tras la alergría de celebrar su octavo embarazo, con el paso de los días, se vió sumida en la tristeza y la angustia de ver cómo ese bebe que estaba gestando moría. Así lo cuenta Estefanía Unzu en su post: Octubre es el. Durante estos días Diario de Navarra se ha hecho de eco de testimonios de madres que han perdido a sus bebés durante el embarazo o en el primer año de vida . Testimonios duros de mujeres que han tenido que pasar por uno de los trances más duros de la vida, como es perder a un hijo. Al hilo de estas circunstancias, la navarraha publicado en su cuenta de Instagram cómo, tras la alergría de celebrar su, con el paso de los días, se vió sumida en la tristeza y la angustia de ver cómo ese bebe que estaba gestando moría. Así lo cuenta Estefanía Unzu en su post:

"Octubre es el mes de concienciación sobre la pérdida gestacional y perinatal. Me planteé mucho si subir esto… supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer trimestre, mi duelo no era autorizado.

Pero no puedo pretender abogar por romper tabúes, cuando contribuyo con mi silencio.

¿Sabías que en España…?

Entre el 10 y el 25% de los embarazos terminan en forma de aborto espontáneo. Y asimismo más allá del segundo trimestre uno de cada 50 embarazos termina con la muerte intrauterina, mientras que 4 de cada 1.000 nacidos mueren durante el parto o a los pocos días de nacer.

Así que desde aquí os abrazo, también me pasó. También sentí culpa, tristeza y angustia…mucha angustia. Os acompaño y entiendo. Y por si os queréis desahogar, os cuento que hacer existir este trocito de vida no sólo en mi, también proclamarlo al mundo…ha sanado un poquito la herida.

Y ya que estamos “desnudándonos”, esta es la explicación del significado del nombre de Deva. Ella no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba…una luna llena. Preciosa, completa. Me dije que era una señal y le pedí a la luna que no me defraudase.

9 meses después llegó ella pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido."

Tras diez horas en las redes, la publicación supera ya los 50.000 me gustas y suma casi 800 comentarios que muestran su apoyo a Verdeliss y relatan experiencias similares.