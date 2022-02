Miren Ibarguren y Alberto Caballero esperan su primer hijo

Miren Ibarguren y Alberto Caballero han anunciado en sus redes sociales que están esperando su primer hijo. Lo han hecho publicando una fotografía de la actriz en la aparece luciendo una prominente barriguita. "Hola, me han echado el veneno", bromea Miren con la primera instantánea. "Desliza para ver al culpable", continúa para animar a sus seguidores a ver la siguiente imagen en la que aparece abrazada a su pareja. Entre los numerosos comentarios se cuentan los de sus compañeros de profesión y amigos felicitándoles. Como Javier Cámara que exclama: "Oooooooh, qué alegría". O Elena Furiase, también embarazada de su segundo hijo, que dice sorprendida: "¿Pero en qué momento? ¡Felicidades! Qué veneno más bonito". Sara Sálamo, Blanca Suárez o María Castro también se animaban a compartir la alegría de la pareja.

Así, hasta más de 1.500 comentarios de rostros conocidos, pero también de personas anónimas. Y es que Miren Ibarguren es una de las actrices más conocidas y populares de la televisión gracias a sus papeles en numerosas series. La donostiarra comenzó en la serie vasca 'Goenkale', ha participado en títulos tan conocidos como 'Escenas de matrimonio' o 'Aída' y desde hace siete años es uno de los personajes de 'La que se avecina', donde encarna a Yolanda Morcillo. Por su parte, Alberto es productor, director y guionista y uno de los artífices de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Sobrino de José Luis Moreno, siempre se ha caracterizado por llevar un vida discreta a pesar de que sus romances han sido sonados. Fue pareja de María Adánez y de Vanesa Romero, con la que contrajo matrimonio. En octubre de 2013 anunciaban oficialmente la ruptura y ya se empezaba a rumorear la posible relación entre el guionista y Miren, aunque la confirmación no llegó hasta después de hacerse público el divorcio de él. Las relaciones personales y profesionales han hecho que las distintas parejas del productor y director hayan llegado a coincidir. Ahora, después de nueve años de amor en los que la discreción ha sido la tónica habitual, la pareja ha anunciado que espera su primer hijo aunque no han dado más detalles ni sobre la fecha prevista para su llegada ni sobre si lo que esperan es un niño o una niña.