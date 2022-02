Fallece Isabel Torres, actriz de 'Veneno', a causa de un cáncer de pulmón

Isabel Torres, actriz conocida por su reciente papel de Cristina Ortiz en la serie "Veneno" y presentadora de televisión, ha fallecido a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón que padecía desde 2018 y que hizo público en 2020.

La familia de la artista ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Instagram: "Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", escribían junto a una foto de la artista.

A pesar de contar con una larga trayectoria artística, su fama mundial le llegó en 2020 cuando se convirtió en una de las protagonistas de 'Veneno', el biopic sobre Cristina Ortiz que escribieron y dirigieron Javier Ambrossi y Javier Calvo. La actriz dio vida a la versión más madura del personaje televisivo, comenzando en su dura etapa en la cárcel hasta su trágico fallecimiento.

todo un referente para la comunidad LGTBI+, y concretamente para trans, siendo una auténtica pionera. En 1996, se convirtió en la primera mujer trans en conseguir el reconocimiento de su identidad sexual en su DNI en Canarias y una década después, en 2005, fue la primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas. La intérprete fue, y concretamente para trans, siendo una auténtica pionera. En 1996, se convirtió en la primera mujer trans en conseguir el reconocimiento de su identidad sexual en su DNI en Canarias y una década después, en 2005, fue la primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas.

Nacida en 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, quiso despedirse de sus seguidores en noviembre de 2020 con un desgarrador mensaje, después de haber sufrido una recaída en la enfermedad y que los médicos le hubieran dado apenas dos meses de vida, aunque finalmente sobrevivió casi dos años.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans (...) he estado malita y quería decirles cómo estoy", comenzaba diciendo Torres en el vídeo: "He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando", decía la actriz.

"La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo", se despedía la también presentadora de televisión.

La noticia ha corrido rápidamente por las redes, donde amigos, compañeros de profesión y seguidores han lamentado su muerte. "Buen viaje, luchadora bella", escribe la cantante Vanesa Martín; "Descansa en paz alma bella…", se despide la actriz Melani Olivares; "Qué pena más grande. Descansa en paz Isabel, te echaremos de menos", agrega el cantante y actor Ricky Merino.

Sus compañeras de reparto de la serie "Veneno" también han querido darle un último adiós a la intérprete: "Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero", escribe la quien dio vida también a ‘La Veneno’ en su etapa inicial, Jedet.

"Isabel nos deja, pero habiendo demostrado que era una actriz estupenda. El destino es injusto, pero su valía siempre constará", dice Valeria Vegas, escritora del libro en el que se basa la serie de 'Veneno', y quien además apunta que su favorita de todas las ‘Veneno’ era Isabel Torres.

Torres recibió el Premio Ondas por su trabajo en la serie en el plató de 'Sábado Deluxe', ya que, debido a su situación, no había podido acudir a la ceremonia oficial en Barcelona a recogerlo junto a sus compañeras Daniela Santiago y Jedet. Fue un momento especial e inaudito, ya que hasta la fecha no se había hecho entrega de este premio en un sitio que no fuera el recinto donde se celebraba la gala oficial.