Carlos Herrera se reúne con don Juan Carlos en Abu Dabi y hablan sobre su posible regreso a España

A Carlos Herrera no le gusta que financies @LaBasePublico 😢 y me llama mamarracho y cantamañanas 😱 Pero los obispos pasan el cepillo para financiar con dinero público la COPE y 13TV 🤔 No te enfades Carlos. Aquí te respondemos con cariño 👇🏻



PDT: Gracias por la promo crack 😉 pic.twitter.com/ghJpd1Czbq