"El corazón me iba a mil, no podía respirar. No sé qué pasa pero no soy capaz."

contará con la presencia de la cantante Amaia Romero y el actor Jaime Lorente, entre otros. Así comienza el adelanto de 'Salvados', el programa de La Sexta presentado por el periodista Gonzo, que, entre otros.

En esta ocasión, el programa de 'Salvados' en el que participará la pamplonesa y que se emitirá este domingo 30 de enero, versará sobre la salud mental; uno de los problemas más graves que afronta la juventud española. Según datos ofrecidos por el espacio, la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años asegura haber tenido un problema de salud mental.

Y una de ellas, es Amaia Romero, que dará a conocer su experiencia personal: "Lo tienes todo. Pero no me apetecía salir de casa, estaba como desganada con todo. Como si no tuviera derecho a sentirme mal."

Hablar de esto no debería ser valiente ni heroico, debería ser NORMAL.

Jaime Lorente, uno de los actores con mayor éxito en España y que ha interpretado memorables personajes en series como 'Élite' o 'La Casa de Papel', lo corroboraba. En su caso, afirmaba en el adelanto que "ahora que lo estoy consiguiendo todo lo que he pensado que podía conseguir... Al pozo. (...) De estar triste".

Otro de los participantes, anónimo, les revelaba en el adelanto a los jóvenes artistas que "no puedes evitar compararte con gente como vosotros. Decir: 'yo no voy a llegar a esto'. (...) Que tenéis unas vidas perfectas."

Amaia Romero echaba a reír ante la confesión del chico, mientras Jaime Lorente le decía entre carcajadas: "es mentira. Absolutamente mentira".

¿sentíais que vuestras familias os entendían?, ¿qué expectativas de futuro sentís que tenéis?, ¿creéis que es más fácil hablar de salud mental en redes sociales que en vuestras casas? Los implicados en 'Salvados' reflexionarán el próximo domingo 30 de enero en La Sexta a las 21.25h. A través de estas preguntas, se pondrá el foco de atención en un tema de especial relevancia que atañe a millones de jóvenes y que es uno de los recursos más demandados en la atención sanitaria.

El adelanto termina con una declaración realmente significativa por parte de Lorente: "Hablar de esto no debería ser valiente ni heroico, sino normal".