Rocío Carrasco asegura que Antonio David Flores intentó "tirarla por la ventana"

Actualizada 29/03/2021 a las 08:35

Rocío Carrasco, hija de la fallecida cantante Rocío Jurado, relató en un programa emitido este domingo en Telecinco cómo su por entonces marido, Antonio David Flores, intentó "tirarla por la ventana" en medio de una discusión mientras ella estaba embarazada del segundo hijo de la pareja.

Según su relato, ella había descubierto que su marido le era infiel, lo cual había provocado tensiones entre ambos. En verano, en medio de una discusión, Rocío Carrasco asegura que Antonio David Flores le cogió "en volandas del camisón" y le sacó "medio cuerpo por la ventana". "La barriga me daba en el borde de la ventana. Me giré la cabeza y le dije ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado.’ Él tomó conciencia de lo que estaba haciendo y soltó rápidamente", contó Roció Carrasco.

"Estando embarazada, Antonio David me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana" #RocíoVerdad2 pic.twitter.com/SkvK3z77ZE — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 28, 2021

