Antonio David planea acciones contra Rocío Carrasco por información sesgada

Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

La entrevista que ha ofrecido Rocío Carrasco confesando sus vivencias y dramas durante los últimos años y sus consecuencias siguen protagonizando las conversaciones en las terrazas, en los bares o en la cola del supermercado y continúan ocupando titulares en todo tipo de publicaciones de prensa, radio y televisión.

Ver cómo una mujer atormentada por su pasado y por su presente afirma que "me han arrancado a mis hijos" ha despertado una ola de empatía que la hija de 'la más grande' ni alcanzaba a imaginar. Algunos medios de comunicación han logrado hablar con el marido de Rocío, Fidel Albiac, que transmite tranquilidad aunque renuncia a hacer tipo de declaración alguna. Sin embargo, desde su entorno ha trascendido que la hija de Rocío Jurado está sorprendida por el apoyo que está recibiendo. Aun así, tal como ha dicho su amiga Alba Carrillo en el programa de Telecinco en el que colabora, 'Ya es mediodía', en esta situación "nadie gana".

De hecho, varias de las adhesiones más sonadas, como la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron puestas en cuestión por algunos, por considerar que obvian, en este caso, la presunción de inocencia de Antonio David. Alguien a quien, a pesar de no haber sido condenado en los tribunales, se le suponen una serie de comportamientos delictivos que han desembocado en su despido. La presentadora Ana Rosa Quintana no ha dudado en poner en entredicho el comportamiento de la ministra de Podemos: "Ahora una ministra se convierte en tertuliana televisiva para saltarse el principio constitucional de presunción de inocencia".

Antonio David, por ahora, no ha movido ficha públicamente. Ya no cuenta con el altavoz del que disponía en el programa en el que colaboraba, pero tampoco ha realizado publicación nueva alguna en sus redes sociales. Quien sí ha hablado sobre su postura ha sido su abogado, Iván Hernández, que en 'El programa de Ana Rosa' se preguntaba si "alguien tiene la menor duda de que Rocío tuvo el mejor asesoramiento jurídico posible durante los tres años de proceso". En ese sentido, afirmó que ahora su cliente "no tiene voz, no puede trabajar y no puede defenderse", y añadió que se "suprimieron" partes del informe sobre el intento de la autolisis de Rocío Carrasco, razón por la que están decididos a interponer las acciones legales que consideren oportunas. "Los autores del documental han engañado a la opinión pública", aseguró Hernández, que confía en que no se reabrirá el proceso de malos tratos contra su cliente ya que "se necesitan nuevas pruebas y Rocío aportó en su día todo tipo de psicólogos privados y el caso fue sobreseído en dos ocasiones". "La serie omite los documentos judiciales", subrayó el letrado.

Una decisión, la de prescindir en Telecinco de Antonio David, que también es puesta en cuestión. Por un lado hay quien, como su defensa, considera que se vulnera su presunción de inocencia, mientras que otros ponen el acento en el tiempo que la productora ha tardado en tomar la decisión después de conocer los presuntos malos tratos a los que habría sometido a su exmujer. De hecho, se ha llegado a comentar que el despido del ex guardia civil habría sido negociado hace aproximadamente un año como condición para acceder a realizar la entrevista. Una entrevista por la que se especula que Rociíto habría podido embolsarse un millón de euros, cifra que parece razonable de ser ciertos los ingresos en publicidad que se barajan durante los 120 minutos de programa y que oscilarían entre los 3,5 y los 3,8 millones de euros.

Por su parte, Rocío Flores, que explicó en redes sociales que no le habían dejado intervenir durante el programa de debate que se emitió en directo junto a la entrevista de su madre, se está viendo sometida también al escrutinio público. No solo se observa qué hace o dice ahora, sino que se han sacado a la luz una serie de mensajes que la joven publicó en Twitter en 2012, cuando era una adolescente y mantenía una tormentosa relación con su madre. Tanto que terminó en una sentencia condenatoria contra la nieta de Rocío Jurado por malos tratos continuados a su progenitora. En esas publicaciones, en enero de 2013, la joven se dirigía tanto a su madre como a su pareja (Albiac) y decía: "Mis padres, para mí, son Olga Moreno y David Flores". En esta red social hay también infinidad de encuestas para juzgar tanto a ella como a su padre, o en las que se da a elegir uno de los dos bandos en liza.

Cada nuevo dato que surge en torno a este programa ahonda más en el drama de una familia que no tiene visos de reconciliación, aunque parece que esto no ha hecho más que empezar. Todavía quedan siete capítulos en los que la hija de 'la más grande' seguirá desgranando su historia. No obstante, ya han surgido las primeras voces que vaticinan el regreso de su exmarido a la misma cadena que ahora lo rechaza para dar su contestación de aquí a unos meses.

Te puede interesar