Actualizada 04/03/2021 a las 13:09

Son los más populares en la red, y desde sus canales de Youtube están dando el salto a Twitch España, una nueva plataforma online de entretenimiento. Es una nueva forma que tienen de pescar más seguidores a través de contenidos sobre videojuegos, humor, fútbol, etc.. y se han convertido también en objeto de interés de las marcas. Su fama no parece tener fin. Estos son los españoles más vistos en Twitch, que todavía no han superado al vídeo más visto de Youtube.

AURONPLAY

Raúl Álvarez es un bloggers por excelencia. El canal de Youtube de este catalán, con 27 millones de suscriptores, es un filón desde 2006, donde no faltan el humor, los memes y los vídeos propios más originales. En él sube contenidos gameplays de diversos juegos con un toque divertido e informal. Es uno de los más visitados en Twitch en enero, con 14.468.156 horas de reproducción, según Sullygnome.

THEGREFG

Los videojuegos y su canal de Youtube son el alma de este murciano (Cánovas Martínez), que ya se hizo popular con tan solo 18 años cuando Activision lo invitó para jugar Call of Duty. Sus juegos más populares son además el Minecraft, Fortnite y Egoland. Posee una innata condición didáctica y en una brillante capacidad para resolver cada partida del juego. En enero sumó 13.148.746 horas de reproducción en Twitch.

IBAI

Cierra el podio de españoles Ibai, un carismático bilbaíno referente en esta plataforma en España. Arrancó su carrera como comentarista de juegos de League of Legens, si bien dio el salto a la popularidad retransmitiendo partidos de la liga española. En el 2020 se dedica a la creación de contenido de videojuegos. Es uno de los streamers más seguidos y ha llegado a superar por momentos a Auronplay. En enero registró 9.022.930 de horas de reproducción.

