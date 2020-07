Actualizada 02/07/2020 a las 10:59

Famoso 'youtuber', creador de contenidos digitales, comentarista y analista de e-sports... Ibai Llanos es todo un fenómeno en las redes sociales, un verdadero 'influencer' de éxito en su campo, pero ahora ha sido víctima de sí mismo y, quizá, también de su propia popularidad.

Todo ha comenzado a raíz de una entrevista que Llanos ha concedido al diario 'El Mundo', en la que hablaba de temas variados, su trabajo entre ellos. Forma parte de 'G2 esports', una organización de origen español dedicada a los deportes electrónicos, y por ello genera contenidos constantemente, además de comentar e interactuar a diario con futbolistas o rostros famosos como el presentador David Broncano.

La polémica se desató cuando la tuitera Layla Martínez comentó en Twitter la supuesta situación laboral de Ibai: "Esta entrevista es estremecedora a nivel de explotación laboral. Seis años sin un solo día, ni uno solo, de vacaciones, vive en una casa puesta por sus jefes para que produzca contenido sin parar desde ahí, jornadas interminables y sin horario...". "Estas condiciones de trabajo no son aceptables y no, el trabajador no elige las condiciones de trabajo ni tiene poder sobre el funcionamiento de la industria donde trabaja", añadía Martínez en un tuit posterior.

El análisis de esta usuaria se viralizó y levantó la polvareda en la red social, dejando tuits críticos hacia Ibai y también otros de apoyo. Por los primeros, era el propio Ibai Llanos el que entraba en la discusión publicando el siguiente tuit, que borró poco después de avivar la polémica.

Entre los tuits críticos, encontramos algunos como:

Me encanta que Ibai por fin se haya dado cuenta de que existen las mujeres e interactúe públicamente con ellas.

Una pena que sea para ridiculizar a una que se preocupa sinceramente por sus condiciones laborales. — Marta Trivi (@MartaTrivi) July 1, 2020

Ante las críticas, el 'youtuber' se ha defendido también en Twitter explicando que "a veces, es complicado aguantar las ganas de responder o citar (aunque hacía mucho que no me pasaba) supongo que al ver que su tuit tenía cientos de retuits y miles de likes, he caído en el error de hacer eso sin tener en cuenta mi repercusión".

Pese a las críticas, también hubo tuiteros que le defendieron:

