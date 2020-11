Tamara Gorro recuerda en Instagram su paso por Miss España 2008

Actualizada 24/11/2020 a las 10:02

Aunque lleva un tiempo apartada de la televisión, es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Tamara Gorro es modelo, 'influencer' y colaboradora de televisión y saltó al estrellato por su participación en el programa de Mediaset 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pero lo que quizá muchos no recuerden es que en 2008 representó a Segovia en el certamen de Miss España.

La también presentadora, pareja del futbolista Ezequiel Garay, ha querido recordar este momento de su vida en Instagram, red social en la que ha publicado una fotografía espectacular acompañada del siguiente mensaje: "MISS ESPAÑA 2008. Doce años de esta foto y lo recuerdo como si fuera ayer... Aquí dejo constancia de que el pelo cobrizo siempre me gustó. #mamamolona #recuerdos #missespaña".

El certamen tuvo lugar un año antes de que Gorro participara en el programa de televisión, entonces presentado por Emma García, y con esta y el presentador Cristian Gálvez como maestros de ceremonias. La tinerfeña Patricia Yurena Rodríguez Alonso fue coronada Miss España 2008.

La fotografía ha despertado cientos de comentarios de sus fans y ha contado con uno de excepción, el que le ha dejado la también presentadora Cristina Pedroche: "Pibona desde que naciste", ha escrito otro de los rostros televisivos más populares de nuestro país.

Esta nueva aparición en las redes llega después del susto que se llevaron sus seguidores a finales de octubre, cuando Tamara Gorro anunció que estaba convaleciente tras una operación. Así lo expresó en primera persona a través de sus redes: "Tuve unos fortísimos dolores y fui al médico, que vio una pelotita que no debería estar ahí, pero que a veces se elimina con la menstruación. Esa menstruación nunca llegó y el miércoles me sentí mal, volví al médico y vio que esa pelotita había crecido, así que decidió extirparla. Por eso fue de urgencia, porque fue de un día para otro, no porque fuese grave".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar