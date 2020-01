Chipiona ultima el Museo de Rocío Jurado con el respaldo de su hija

Actualizada 29/01/2020 a las 13:44

El alcalde de Chipiona (Cádiz), Luís Mario Aparcero Fernández de Retana, ha explicado este miércoles 29 de enero que Rocío Carrasco Mohedano, hija y heredera universal de Rocío Jurado, siempre ha tenido "total disposición" a abrir el museo que su madre soñó en su localidad natal, una iniciativa en la que no tiene "ningún afán lucrativo".

Este proyecto comenzó a gestarse poco después de que la artista falleciera el 1 de junio del 2006 y tiene listo desde el 2011 el espacio que lo albergará, en una nave a las afueras de Chipiona.

Desde hace unos nueve años el Consistorio tiene en su poder, guardados en un almacén, más de cuatrocientos vestidos de "La más grande", su piano de cola, su mercedes, incontables premios y un sinfín de recuerdos que fueron cedidos por su hija Rocío Carrasco para este museo.

El proyecto tenía todo listo pero estaba paralizado a la espera de un paso que ha tardado años en darse y que se ha dado ahora, la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la heredera universal.

"Eso de que la hija de Rocío Jurado no quería abrir el museo es totalmente incierto. Desde que he llegado al cargo he visto su total disposición a colaborar en lo que hiciera falta. No ha puesto ninguna pega", asegura, en una entrevista telefónica Luís Mario Aparcero Fernández, alcalde de la localidad desde el pasado mes de junio por el partido Unidos por Chipiona.

Cuenta que lo primero que hizo al volver a la alcaldía de la localidad gaditana fue ver el expediente sobre este museo y ponerse en contacto con la hija de Rocío Jurado para saber por qué no se firmaba el convenio.

"Noté desconfianza. No veía que estuviera segura del proyecto y de cómo iba a cuidarse su patrimonio", explica.

"Poco a poco, viendo apartado por apartado" se ha llegado a generar esa confianza a través de un convenio "que nos agrada a ella y a nosotros", que fue aprobado ayer por unanimidad en el pleno municipal y que próximamente será suscrito por Rocío Carrasco.

Ella ha solicitado un canon anual de 30.000 euros por la cesión del legado de su madre.

"No he captado en ella en ningún momento ningún afán lucrativo. Si sacara a subasta un sólo vestido podría conseguir millones. Si hubiera querido sacar dinero hubiera hecho otra cosa, no este museo", explica el alcalde.

Al poner este canon ha pretendido más bien, piensa el alcalde, "darle un valor".

Aunque ella puede hacer con ese dinero "lo que le de la gana", el alcalde sospecha que pretende destinarlo a un fin social.

Entre las novedades que figura en el convenio destaca que no será sólo un lugar en el que "ver las cosas" de Rocío Jurado, porque albergará un centro de estudios de la copla y la canción española.

"El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad y está bien instalado en las instituciones, pero nadie se dedica a la copla", apunta el alcalde.

Otra cuestión que ha sido fundamental para Rocío Carrasco Mohedano es que el convenio garantiza la seguridad de los objetos de su madre y que habrá personal encargado de su cuidado, especialmente de que el tiempo y la humedad no afecte a esos más de 400 trajes de la colección.

También ha pesado sobre la situación que ha sido ya sobreseída una denuncia judicial sobre unas supuestas irregularidades administrativas en la gestión de la subvención de 3,5 millones de euros que el Ministerio de Industria dio en 2008, 2009, y 2010 al Ayuntamiento de Chipiona para la construcción de un complejo de naves a la entrada del municipio, en las que, entre otros equipamientos, estará el museo.

Ella, según cuenta el alcalde, quiere que "todo esté perfectamente legal" y que no caiga ninguna mancha sobre un proyecto que fue un sueño que la misma artista expresó en vida.

El alcalde espera que el convenio se puede finalmente firmar "en los próximos meses", una vez que la Junta de Andalucía autorice la apertura y cuando concluya un proceso administrativo que ya está muy avanzado.

"Nuestra intención es abrirlo cuanto antes", asegura el alcalde de un pueblo que cada día recibe al menos un autobús, especialmente de personas mayores, que viajan a Chipiona para visitar la tumba, el monumento o la que fue la casa de la chipionera más universal.

El museo marcará "un antes y un después" para Chipiona, asegura el alcalde.

Etiquetas Música

Selección DN+