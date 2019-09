Michael Kors y Marc Jacobs, el broche patriótico de la pasarela de Nueva York

Los diseñadores Michael Kors y Marc Jacobs pusieron este miércoles un broche final de tinte patriótico a la Semana de la Moda de Nueva York, cuya última jornada coincidió con el aniversario del 11-S, mostrando dos colecciones 'made in USA' pero muy diferentes, una clásica y la otra extravagante.

"Yo soy nativo neoyorquino y quería que en este espectáculo destacara la fuerza, el optimismo y esa actitud 'yo puedo' de nuestra ciudad", explicó Kors en su cuenta de Twitter antes del desfile, en el que recreó un parque con árboles dentro de una nave industrial de Brooklyn.

I am a native New Yorker and I wanted this show to highlight the strength and optimism and can-do attitude of our city. -MK #AllAccessKors #NYFW