José Andrés admite y corrige los "errores" salariales en Mercado Little Spain

El cocinero español afincado en Estados Unidos José Andrés, que fue denunciado en una corte de Nueva York por supuestamente no pagar el salario estipulado por ley en Mercado Little Spain, ha admitido "errores" y ha asegurado que los están "corrigiendo".

En su cuenta de Twitter, el reconocido cocinero asturiano asegura que han encontrado fallos en la forma en la que se pagan algunos salarios de este espacio, abierto este año en Manhattan con los hermanos Adrià, de forma que hay "algunos (trabajadores) mal pagados y otros pagados en exceso", por lo que ha pedido "disculpas" a todos los que no recibían lo establecido.



This year I fulfilled my dream to open in New York. I’ve had restaurants now for 25+ years but still learn every day! This week, we found a glitch in how we paid some wages in NYC- some underpaid, more overpaid. I apologize to everyone who was underpaid. We’re correcting it today



José Andrés recuerda que es propietario de restaurantes desde hace más de 25 años, pero todavía aprende "todos los días".

"Cuando se trata de administrar negocios, nos esforzamos mucho por ser más que legales... Para ser justos. Nadie debería estar mal pagado. Sabemos que a veces cometemos errores. Pero nuestros equipos son familiares y saben que pueden acudir a nosotros con cualquier problema", ha añadido en la red social.

Una de las trabajadoras del establecimiento, Tina Braunstein, presentó una reclamación alegando que no le habían pagado las horas extra como marca la ley del estado de Nueva York.

Como ejemplo, el documento señala que a la denunciante se le pagó 15,55 dólares (10,42 euros) la hora por más de dos horas extra que trabajó un día concreto en abril, mientras que la legislación estipula que cada hora extra se debe pagar a 17,50 dólares (15,80 euros).



(2/2) When it comes to running business, we try very hard to be more than legal.. to be fair. Nobody should be underpaid. We know we sometimes make mistakes. But our teams are family and know they can come to us with any issue.