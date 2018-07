Un indigente "hambriento de éxito" consigue empleo con un original aviso

Un joven estadounidense que pasó meses en la indigencia decidió pedir trabajo en vez de limosna en una calle de California con una llamativa pancarta que se volvió viral y le dio resultado en las últimas horas. "Sin hogar. Hambriento de éxito. Tome un currículo", fue el mensaje que David Casarez, de 26 años, escribió en una pancarta que sostuvo durante horas y vestido con camisa y corbata en una calle de San Francisco el fin de semana.

Jasmine Scofield, una mujer que conducía por la zona, le preguntó a Casarez si podía tomarle una fotografía para publicarla en las redes sociales. La imagen logró más de 100.000 réplicas en Twitter en pocas horas y centenares de ofertas laborales para Casarez.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

El joven, que se graduó como desarrollador web en Texas, contó este lunes en diálogo con el programa matutino 'Good Morning America' que ha recibido unas 200 propuestas de diversas compañías y que ahora está evaluando la más conveniente. "Me han llamado con ofertas de Netflix, Pandora, Amazon, Bitcoin y Google entre otras excelentes compañías", detalló el joven, quien abrió una cuenta en Twitter para agradecer a "todos por el apoyo".

"Gracias a todos por el apoyo. Estoy completamente sorprendido de la cantidad de personas interesadas en mi historia de Hungry4Success (hambriento de éxito). He conocido a muchos que viven en la misma situación y me alegra ser una inspiración para todos", escribió.

Thank you everyone for the outpouring of support! I am completely floored by how many are interested in my #Hungry4Success story. I have met several who have been or currently are in the same situation tell me their story. I am glad to be an inspiration for you all.