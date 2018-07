Aitana triunfa con su single 'Teléfono', pero critican su calidad musical

Actualizada 27/07/2018 a las 10:32

Cepeda, Roi, Miriam, Mimi (Lola Índigo), Mireya, Ana Guerra... ellos ya tienen sus singles en el mercado. La última triunfita en lanzar una canción ha sido Aitana, la segunda finalista del reality musical. Había mucha expectación ante este lanzamiento y 'Teléfono', así se llama el tema, se ha convertido en todo un éxito.

El primer single en solitario de Aitana Ocaña ha enloquecido a sus seguidores. La canción, creado en su viaje a Los Ángeles, ya se ha posicionado en el primer lugar de ventas en iTunes y el videoclip, en pocas horas, ha alcanzado el millón de reproducciones en Youtube.

Sin embargo, a pesar de la buena acogida de 'Teléfono', las redes sociales se han llenado de críticas sobre la canción. Al parecer, muchos esperaban algo diferente de la catalana y creen que "merece" más. Estas opiniones negativas han estado enfocadas a lo repetitivo que resulta el tema. El abuso de autotune, ser excesivamente comercial o una letra simple son algunos de los comentarios que se han publicado en internet.

El talento que tiene #Aitana y el bajonazo tan real después de escuchar el single.... — Márinin. (@Marininrt9) 26 de julio de 2018

Bueno pues tras escuchar “Teléfono” ☎️ he decir que no está mal, pero para ser su primer single me esperaba algo más y hay algunos singles de sus compañeros que le dan mil vueltas a este, eso si es una canción muy corta y algo repetitiva #Telefono #Aitana #TELEFONO — Rxm (@Jordxsn) 26 de julio de 2018

No me gusta, lo siento. Es pegadiza y seguro que me la aprendo en 0, y la canto 24/7, pero Aitana es capaz de muchísimo más. Es que no me gusta cuando un/a artista se va a lo comercial con letra simple y ritmo repetitivo, me crea rechazo. Prefiero algo personal. #TeléfonoAitana — Laura. (@lauragl91) 26 de julio de 2018

Cuánto me gustaba la Aitana de "Arde" y "Procuro olvidarte" y qué poco me gusta la Aitana de "Teléfono" #TelefonoAitana — N. E. (@noeliaescudero) 26 de julio de 2018

Los fans de Aitana sabemos que ella merece mucho más. Los fanáticos dirán que es un temazo aunque cantara la peor canción del planeta. Un poco de coherencia por favor. #TelefonoAitana — Javier Jiménez (@JavierJimnez1) 26 de julio de 2018

Está cosa, la canta una desconocida y no llega a las 1.000 reproducciones. La base es mala y cutre, repetitiva hasta la saciedad, autotune excesivo. Aitana se merece otra cosa #TelefonoAitana — Troleone (@troleonelarai) 26 de julio de 2018

Aitana no merecía este single, muy por debajo de su talento y de como tenía que posicionarse en el mercado, será un éxito porque es ella , pero la canción no puede ser más floja , Sorry :( merecía algo mejor #TelefonoAitana — Nicky Triphook (@NickyTriphook) 26 de julio de 2018

Ni soy artista ni canto bien pero tengo muy claro que si fuese cantante no cantaría cualquier tipo de lyrics, no sé como Aitana no se ha dado cuenta que es ridículo lo que canta. #TelefonoAitana — Living dead (@EskrotaRota) 26 de julio de 2018

