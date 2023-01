Shakira responde a la foto de Gerard Piqué y Clara Chía bailando merengue

"Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue", ha titulado Shakira su última publicación en su perfil de Instagram. En ella se puede ver una versión de un seguidor de la cantante colombiana que ha compuesto una versión a ritmo de merengue del ha titulado Shakira su última publicación en su perfil de Instagram. En ella se puede ver una versión de un seguidor de la cantante colombiana que ha compuesto unadel famoso tema con Bizarrap en el que manda numerosos mensajes contra Gerard Piqué y Clara Chía . La cantante sale en el vídeo muy sonriente, con la pantalla dividida, bailando el tema y cantándola al mismo tiempo.

Como no puede ser de otra forma desde que se destapó la ruptura de pareja con Piqué, la publicación se ha llenado de comentarios e interacciones rápidamente ya que los fans de Shakira siguen demostrándoles a diario su apoyo incondicional y su cariño.

El exfutbolista del F.C. Barcelona subió a su Instagram la imagen y en horas se hizo viral, con millones de 'me gustas' y más de 500.000 comentarios.

En la instantánea, ambos esbozan una ligera sonrisa con cariño. Clara coge la cámara con su mano derecha y saca el selfie. Piqué, detrás de ella, arrima el rostro a su cuello. Ambos disfrutan de la velada en lo que parece ser el comedor de un restaurante.

Con esta foto, la pareja zanja de un plumazo los rumores de crisis. Según lo último publicado por . Según lo último publicado por los 'paparazzis' que persiguen a la pareja, Gerard Piqué le habría sido infiel con una joven abogada . También el "constante acoso" de algunas publicaciones, que acusan a Clara de "haberle robado la pareja a Shakira", habría dañado la relación.

Pero por lo que muestra la nueva foto, el noviazgo entre Piqué y Chía continúa sin problemas. Y eso que no han sido semanas fáciles. Desde que Shakira publicase su éxito con Bizarrap, con constantes menciones a la joven, los focos se han puesto aún más sobre la pareja. Que si Chía es un Casio y no un Rolex, que si es un Twingo y no un Ferrari... Los fans de Shakira se han encargado de avivar un debate que solo existe en la letra de la cantante.

La joven conoció a Piqué en un pub de Barcelona y meses después ella se convirtió en organizadora de eventos en la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista. Antes compaginaba trabajos temporales en hostelería y los estudios de Relaciones Públicas.

El nombre de Clara Chía, de 23 años, salió a la luz en agosto, cuando los tabloides británicos la describieron como 'la nueva novia de Piqué'. Después de aquella información, los paparazzis captaron el primer beso de la pareja en un concierto de Dani Martín.