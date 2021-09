1 euro más por pedir tortilla sin cebolla

Los aficionados a la tortilla de patatas se dividen en dos bandos claros y enfrentados, aquellos que no conciben este típico plato de la gastronomía española sin cebolla y los que no soportan que ese ingrediente se añada a la preparación. Es el eterno debate que ofrece posturas encontradas y odios acérrimos: tortilla de patatas con o sin cebolla.

Los trabajadores de una cafetería de Logroño parece que pertenecen al bando de los que prefieren la tortilla con cebolla ya que incluso tienen contemplados cargos extra para quienes pidan una tortilla de patatas sin cebolla. Uno de los clientes de este establecimiento hostelero riojano ha compartido en su perfil de Twitter el ticket de su consumición en el local, en el que se puede ver que ese pintxo tiene un coste de 1 euro más por haber pedido la tortilla sin cebolla.

Este cargo adicional ha suscitado reacciones de todo tipo en las redes sociales y se ha hecho viral rápidamente. Hasta el punto de que incluso los propios trabajadores de la cafetería han respondido al tweet: "Con el euro que te hemos cobrado vamos a financiar la batalla contra los anticebollistas", han escrito desde el perfil del establecimiento.

Este comentario gracioso ha gustado a muchos seguidores de la tortilla de patatas con cebolla pero al cliente que compartió la cuenta de la cafetería parece que no le ha hecho mucha gracia, e incluso ha comentado que acudirá este martes al local a pedir el libro de reclamaciones porque le han informado de que "esto es ilegal".

Visto todo el revuelo que se ha montado en redes sociales y la gran repercusión que ha tenido la noticia, los responsables al frente de la cuenta de la cafetería, en lugar de poner fin a la polémica, han aprovechado para continuar con el tono bromista: "En esta cafetería solo se aceptan 'sincebollistas' con receta médica", escribían posteriormente junto a una imagen de la fachada del local.

Los usuarios en redes sociales tampoco han dudado en subirse al carro y no han tardado en ofrecer sus opiniones, reactivando el eterno debate español sobre la tortilla de patatas. "Me parece poco, yo te hubiera echado del bar por pedir semejante aberración culinaria", escribía uno. Otros incluso han intentado explicar ese cargo extra, que consideraban normal si la "mezcla de patatas y cebolla" estaba preparada antes de que el cliente pidiese. "¿Quién ha dicho que la tortilla tenga que llevar cebolla? A mucha gente no le gusta y por eso no hay que cobrarlo", ha argumentado otro usuario.

Nadie se pone de acuerdo y es que si algo está claro es que en España hay dos tipos de persona: los que les gusta la tortilla de patatas con cebolla y los que la prefieren sin.