El 'zasca' viral de El Drogas a una crítica por defender la vacuna contra la covid-19

Las palabras de El Drogas, exintegrante y cara visible de la banda Barricada, no conocen la indiferencia. A sus controvertidas opiniones sobre temas políticos y sociales se suma ahora una sobre la pandemia, la covid-19 y la vacuna, que se empezó a administrar en España el pasado 27 de diciembre.

Enrique Villarreal ya se pronunció sobre este tema el pasado mes de septiembre en una entrevista con el diario El Mundo, cuando dijo: "Mi España es la de los sanitarios y no la que se envuelve en la bandera de los cojones", pero ahora ha vuelto a opinar en su página de Facebook. "Creo que en estos momentos es un punto de esperanza, así que cuando toque, yo me vacuno", escribió el pasado domingo.

Ante esta declaración, un usuario de la citada red social le recriminó que se pronunciara sobre la vacuna con las siguientes palabras: "Es tu decisión, la cual respeto mucho, pero que lo hagas público siendo quien eres es algo que ya no respeto tanto". "¿Ahora le haces el juego al Gobierno?", añadió. El usuario concluyó su argumentación publicando un mensaje que decía: "Joder tío, que has fumado de lo mío en Iturribide (es una calle bilbaína), has bebido a mi lado después de varios conciertos en Bilbao", un comentario al que el cantante respondió con ironía, zanjando: "Hemos bebido lo mismo pero no nos ha sentado igual".

La respuesta se viralizó en pocos minutos y El Drogas se convirtió en 'trending' topic' en Twitter, aunque no fue la única respuesta dio a un usuario. Otro escribió: "Cosas peores nos habremos metido" (en relación a la vacuna que Villarreal había defendido), ante lo que el artista dijo un simple "Ya te digo".

Tras el inenarrable "ya te digo...", llega a nuestras pantallas el insuperable "hemos bebido lo mismo pero no nos ha sentado igual"...

Hossstia qué hostia, Don Drogas, a sus pies !!! pic.twitter.com/osRQfJbVJ9 — Rafael Lucas García (@RafaelLucasGar1) December 29, 2020

