Joaquín Oristrell "'Cuéntame cómo pasó' es como un pozo que siempre tiene agua"

Actualizada 26/10/2020 a las 06:00

Por primera vez después de cuatro temporadas, Joaquín Oristrell (Barcelona, 67 años) no iba a formar parte de 'Cuéntame cómo pasó'. El coordinador de guiones de la mítica serie de TVE había creado 'HIT', la ficción protagonizada por Daniel Grao que emite esta noche La 1 a las 22.10 horas, también producida por Grupo Ganga, e iba a tener que ausentarse. Sin embargo, llegó el confinamiento, y el parón no solo ha hecho que haya podido reencontrarse con la familia Alcántara, sino que por primera vez haya cogido la cámara para dirigir la serie. El motivo es que 'Cuéntame.' sigue "el sistema de rodaje de 'HIT'", una serie que se adentra en el mundo de la educación de la mano del irreverente profesor Hugo Ibarra Toledo, HIT.

- ¿De dónde nació la idea de 'HIT'?

- Surge de la propia experiencia de la vida. He tenido hijos adolescentes, he tenido problemas con mis hijos adolescentes, y he tenido un montón de amigos que han tenido problemas con sus hijos adolescentes. Y, por otra parte, conozco profesores cercanos. Es decir, que la vida te va contando y señalando las cosas pueden interesarte o tocarte. Yo funciono por la necesidad de contar. A veces, va bien, otras, no tanto. pero aquí fue propiamente de la experiencia personal, de mi vida y la de los amigos.

- La serie viene de hacer su máximo en audiencia (1.636.000 espectadores y 10,1% de cuota). ¿Qué sensación les deja?

- Estamos realmente orgullosos. No era una serie que estuviera muy pendiente del 'share', sino de que hubiera un debate dentro del colectivo estudiantil: los padres, los hijos. pero sí que es verdad que en este momento, en abierto, más allá de la serie turca ('Mujer', de Antena 3), somos la ficción que mejor funciona. Están creciendo los espectadores y tiene un eco en redes brutal. Y en diferido también está funcionando. La serie se está viendo, cosa que agradezco muchísimo, e imagino que tiene vida futura, porque tarde o temprano estará en plataformas y estas cosas que hay ahora. Sinceramente, hago un balance muy positivo.

- Ahora está con 'Cuéntame.', y ha podido 'gracias' al coronavirus.

- Sí. Cuando surgió la idea de 'HIT', pensé que en la siguiente temporada de 'Cuéntame.' no iba a poder estar coordinando guiones, pero vino el confinamiento y tuvimos que parar. Y en ese par de meses, la productora me sugirió que me hiciera cargo, y así fue. Eso es lo que estamos rodando ahora.

- Y le ha tocado dirigir también.

- Sí. He dirigido el primer capítulo y algunas escenas complementarias de otros, porque justamente le hemos querido incorporar un poco el sistema de rodaje de 'HIT', y como yo venía de esa experiencia, han considerado que era bueno que me hiciera cargo. Así que, he vivido la experiencia de dirigir 'Cuéntame.' después de cuatro temporadas coordinando los guiones. Me he puesto al otro lado de la barrera, que siempre es muy curioso.

- ¿Puede adelantar algo de esa nueva temporada?

- No puedo contar mucho, porque me echan, aunque igual me vendría bien, porque descansaría (risas). Es broma, pero las televisiones quieren contar ellas las novedades, y ya ha salido que hay nuevas incorporaciones en el reparto, que vamos a estar con el año 92-93, e incluso se ha hablado en algún momento de un salto temporal. Quiero decir, han salido ya quizá más cosas de las que en principio suelen salir. Y poco más puedo decir, más allá de que va a estar muy bien, que va a sorprender, y que vamos intentar, como siempre, que la gente diga: 'Lo han vuelto a hacer'.

- Entonces, ¿puede confirmar ese salto temporal hasta el 2020?

- Bueno, yo solo puedo decir que estamos en la época de los multiversos, de 'Tenet' (la última película de Christopher Nolan), y que esa posibilidad existe (risas).

- La serie está renovada para otra temporada más.

- Sí. Muchas veces, cuando hay una renovación de una serie, se habla de más de una temporada. Lógicamente, todo esto depende de lo que ocurra en la vida. Nosotros todavía estamos trabajando en los guiones de esta temporada que estamos rodando, y luego, la idea sería afrontar la siguiente, por supuesto. Pero siempre dependemos del público y de que la serie tenga aceptación, y nosotros queremos ir en paralelo con eso.

- Serían 22 temporadas. ¿Es imposible parar a 'Cuéntame.'?

- Hasta que no entré, no tenía en mi cabeza cuando tendría que terminar o no, y cuando estás dentro, te dices que quizá esta tiene que ser la última, o la que viene, pero luego, de pronto, miras los resultados, y sigue siendo una de las series más vista y más consolidada de la televisión. E igual que le ocurre un poco a 'HIT', tiene esa cosa de servicio público, porque te visita la historia de España, y sientes que todavía tiene sentido hacerla. Entonces, por un lado tienes el apoyo del público, y por otro, la historia de España, que tiene un guión que sigue hasta ahora, así que podemos seguir. Evidentemente, cada vez que enfilamos una nueva temporada, nos decimos: 'Madre mía, ¿qué vamos a hacer? Si a esta gente ya le ha pasado de todo', pero los personajes son tan vivos y están tan bien defendidos por los actores, que a la que rascas un poco, enseguida salen cosas. Es como si fuera un pozo que siempre tiene agua.

- La semana pasada Imanol Arias hizo unas declaraciones sobre eso. ¿Pesan para ponerle el punto final a la serie?

- Cuando se lleva mucho tiempo en una serie, siempre se produce esa reflexión sobre que quizá sea la hora de pensar en cómo solucionar la historia, pero luego, este tipo de trabajos, incluso en los momentos de más bajón, que se producen siempre, tienen algo que te ilusiona y que te apetece hacer. Hay subidas y bajadas, y no lo relaciono con nada especial.

- ¿Es repetible este hito para una ficción?

- Yo creo que es una cosa muy única. Tampoco diría que no pueda volver a ocurrir, pero es una circunstancia única, que necesita que sumen una gran cantidad de factores, algunos impensables. Es una serie que ha hecho mella en la memoria colectiva de mucha gente, que ha pasado por diversas generaciones, y en la que el público ha adoptado a la familia como suya, gracias al buen hacer de los actores con sus personajes. Independientemente de aciertos o errores, siempre estamos buscando cómo sorprender, mejorar y hacer que la gente no se acomode y piense que ya sabe lo que va a ocurrir.

