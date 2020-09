El truco de TikTok para regar las plantas que arrasa en las redes

Hay quien "tiene mano" con las plantas y a quien "se le mueren hasta las de plástico", como se suele decir popularmente, pero lo cierto es que resulta extraño encontrar un hogar en el que no haya una sola planta. Muchas personas, de hecho, las usan para 'dar vida' y decorar sus viviendas.

A la hora de regar las plantas, es frecuente cometer errores que al final terminan con la vida de las mismas. Un usuario de TikTok, la aplicación musical de moda, ha difundido un truco para que a nadie le vuelva a pasar.

La usuaria de Twitter @AStrangerNobody compartió hace unos días un vídeo procedente de TikTok que dejó a los tuiteros con la boca abierta. Se trata de un post publicado por @0witchhunt10, un amante de la botánica que se deja ver regando las plantas de su casa de una forma eficaz y sencilla.

En la grabación, el tiktoker introduce las plantas, una por una, en el interior de un macetero de plástico lleno de agua. A medida que pasa el tiempo, el agua baja, lo que quiere decir que está siendo absorbida por la planta, tal y como se comprueba en las imágenes.

Wow. I’ve never seen anybody water their plants like this. This is really smart. The plants only take what they need and the top isn’t overly saturated pic.twitter.com/6A0R8Msitr