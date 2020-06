Pedro Sánchez responde por Twitter a Miley Cyrus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido directamente por Twitter a la cantante Miley Cyrus, que en un mensaje en esta red social pidió a España unión con otros países europeos para luchar contra el Covid-19 y su "impacto desproporcionado en las comunidades marginadas".



La artista ha pedido al presidente del Gobierno que se una al movimiento Global Citizen para luchar contra el Covid-19 y su "impacto desproporcionado" en las comunidades marginadas, "especialmente en las comunidades de color".



Sánchez ha respondido que la unidad y la respuesta multilateral "es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás" en la lucha contra el coronavirus.



En este sentido ha asegurado que España "es colíder" en iniciativas como el 'ACT-Accelerator' para "lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos" para combatir el coronavirus.



"El nuestro es un fuerte compromiso, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás. #GlobalGoalUnite", ha tuiteado Sánchez.



La cantante norteamericana ha recordado que España se solidarizó con el 'Black Lives Matter' en los Estados Unidos, por lo que ha pedido "seguir unidos" para luchar contra el coronavirus. "Por favor, únete a nosotros Pedro Sánchez.

#GlobalGoalUniteCírculo", ha dicho.



La iniciativa Global Citizen hace un llamamiento a "trabajar juntos" para garantizar un "acceso global, justo e igualitario" a las pruebas y tratamientos contra el coronavirus.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN