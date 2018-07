Actualizada 31/07/2018 a las 11:02

A Celia Villalobos, la huelga de taxistas no le ha gustado nada. Y parece que lo de coger el transporte público no va con ella. "¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos?", expresó la diputada del PP cuando vio una gran cantidad de taxis parados ante la cámara del móvil de Jesús Sánchez, un periodista de Málaga de Cadena SER:

Encontrarte a Celia Villalobos en plena huelga del taxi en Málaga y que no tenga a “Manolooooooo” para llevarla a casa en coche oficial...eso NO TIENE PRECIO!! (Ojo a la cara de la reina del Candy Crush) pic.twitter.com/b1fZyUjjxn — Jesús Sánchez (@JesusSanchez__) 28 de julio de 2018

Málaga es una de las muchas ciudades que se han visto afectadas por los paros del sector público del taxi. Villalobos salía de la estación Vialia de Málaga y se encontró el panorama.

El periodista andaluz publicó el vídeo en su cuenta de Twitter y la respuesta de un tuitero a la pregunta de Villalobos ha sido muy aplaudida. "Pues mira, puedes coger la línea C-1 de Cercanías (dirección Fuengirola), sale a 2,04€. Si no, puedes cogerte el 110 en el Muelle Heredia, que sale a 1,70€. Vaya, lo que llevamos haciendo to la vida muchísima gente y no nos ha pasado nada", le replicó el usuario de Twitter.

Pos mira, puedes coger la línea C-1 de Cercanías (dirección Fuengirola), sale a 2,04€.

Si no, puedes cogerte el 110 en el Muelle Heredia, que sale a 1,70€.



Vaya, lo que llevamos haciendo to la vida muchísima gente y no nos ha pasao na. https://t.co/IOSBb6i3Eh — Benjamín Cristian (@benjamin_bka) 29 de julio de 2018

Selección DN+