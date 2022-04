Cómo se distribuyen los más ricos por la geografía navarra; de Pamplona a Tudela pasando por Tierra Estella

El mayor número de contribuyentes navarros con altos patrimonios residen en Pamplona y su Comarca; pero los altos contribuyentes con mayor fortuna media son los de Tierra Estella y la zona Noroeste de Navarra. Son algunos de los datos que se pueden extraer del análisis del Impuesto sobre el Patrimonio de la Hacienda foral. Este impuesto, muy discutido profesionalmente, grava los altos patrimonios y España es uno de los pocos países europeos donde se mantiene. En Navarra, que tiene normativa propia en virtud de su autonomía fiscal, el impuesto deja un mínimo exento de bienes por 550.000 euros, además de otros 250.000 por la vivienda propia.

En Navarra lo declaran 10.000 contribuyentes y se recaudan unos 35 millones de euros. En Madrid, por ejemplo, está prácticamente reducido a cero lo que hace que se produzca una marcha de altas fortunas desde toda España hacia la capital para ahorrar impuestos. Una situación que ha originado agrios debates políticos entre los que piden la supresión del impuesto y los que abogan por armonizarlo entre todas las comunidades.

¿Cuántos altos patrimonios hay en Navarra? Navarra no es una comunidad donde abunden las grandes fortunas. Al contrario. Fiscalmente es una tierra donde el perfil predominante es el de las clases medias. Además, los asesores fiscales sostienen que dados los altos impuestos que existen en la Comunidad foral desde hace dos legislaturas (tanto en el IRPF como en Patrimonio), se han realizado números cambios de residencia fiscal a Madrid en los últimos años. Una afirmación que no ha podido ser contrastada con los datos oficiales de Hacienda por el momento.

En cualquier caso, siguen residiendo en Navarra un total de 184 contribuyentes con fortunas acumuladas superiores a los 5 millones de euros que, en conjunto, poseen bienes por valor de 1.872 millones según el último balance del impuesto. Estos 184 ciudadanos son apenas el 2% de los que declaran por Patrimonio, representan el 17,4% del patrimonio total gravado en el impuesto pero aportan el 37,4% de todo lo que ingresa el Fisco por el mismo.

En cuanto a las edades, parece claro que el patrimonio se acumula conforme va pasando la vida. Ya sea por herencia o por construcción propia. De esos 184 contribuyentes que son la cúspide de la pirámide de la riqueza patrimonial en Navarra, un total de 81 son personas con más de 75 años y otros 41 tienen entre 65 y 75 años. Si sumamos ambos, dos de cada tres de estos contribuyentes pasan de la edad de jubilación. Por debajo de estas edades quedan al menos siete afortunados navarros con edades entre los 35 y 44 años y otros 36 que tienen entre 55 y 64 años.

Y ¿en qué zonas de la geografía foral viven o se concentran los más ricos?

Pamplona. La zona de Pamplona constituye la máxima concentración de riqueza de Navarra con muchísima diferencia. Una prueba más de que la capital y su entorno no sólo crecen más sino que también atesoran cada vez más riqueza. En esta área tienen su domicilio 137 contribuyentes con un patrimonio de más de cinco millones (datos declarados en 2021). La cifra se ha reducido desde los 278 del año anterior dado que el patrimonio ligado a las actividades empresariales ha dejado de estar sujeto a declaración en este impuesto como ya ocurría en el resto de España. Esos 137 contribuyentes aposentados en la capital navarra y su zona de influencia representan tres de cada cuatro de los más altos patrimonios de toda la Comunidad foral. De estos contribuyentes más ricos, un total de 94 declaran patrimonios de entre 5 y 10 millones y un total de 43 contribuyentes navarros declaran patrimonios que exceden los 10 millones de euros. Entre todos ellos, atesoran un patrimonio total de unos 1.350 millones. Los más ricos, los 43 antes citados, declararon un patrimonio medio de casi 17 millones según los datos de Hacienda. En la zona de Pamplona el patrimonio total declarado por las 5.966 personas que cotizan en este impuesto asciende a 7.638 millones de euros.

Tudela. La Ribera es la segunda zona que concentra mayor número de altos patrimonios. Una cifra que se ha reducido mucho en el último ejercicio por efecto de los cambios del Impuesto del Patrimonio ya comentados. Si hace dos años declaraban 50 contribuyentes patrimonios por más de 5 millones, en el último ejercicio han sido apenas 11. En principio, todo parece indicar que la mayoría se trata de patrimonios realizados con la vida empresarial (que ya ahora no se declaran en este impuesto), aunque los expertos fiscales no descartan tampoco el efecto de "deslocalización" de patrimonios hacia comunidades vecinas. De estos once contribuyentes riberos más ricos, 7 son patrimonios de entre 5 y 10 millones de euros y un total de 4 son patrimonios que superan los 10 millones. Estos once contribuyentes suman un patrimonio acumulado de unos 94 millones según los datos de Hacienda. En La Ribera el patrimonio total acumulado por los 838 contribuyentes que cotizan por este impuesto suma 865 millones de euros.

Zona Noroeste. La zona más cercana a Guipúzcoa, área industrial por excelencia, es la tercera área de Navarra en recoger mayor número de altos patrimonios. Hace dos años sumaba un total de 25 altos patrimonios y tras los cambios en el Impuesto han quedado reflejados un total de 16. Esos 16 contribuyentes con más alto patrimonio suman bienes por valor de unos 193 millones de euros. De estos contribuyentes, cuatro corresponden a personas que declaran más de 10 millones de patrimonio y la media de riqueza de cada uno es de las más elevadas (una media de 28 millones cada uno). En esta zona, las 690 personas que realizan el impuesto de Patrimonio suman un patrimonio de 871 millones.

Tierra Estella. Suman un total de 10 los contribuyentes con altos patrimonios (más de 5 millones), de los que la mitad corresponden a ingresos que van de los 5 a los 10 millones y la otra mitad superan esta última cifra. Estos últimos suman un patrimonio total de 176 millones de euros, lo que ofrece una media de 35 millones, la más alta de entre las diversas zonas de Navarra. Antes del cambio en el Impuesto del Patrimonio el total de contribuyentes con patrimonios de más de 5 millones eran un total de 14 por lo que su número se ha reducido muy poco por los cambios fiscales. En esta zona hay 469 contribuyentes que cotizan por Patrimonio y suman un valor económico de sus bienes de 652 millones.

Ribera Alta. En esta zona de Navarra, el número de altos patrimonios declarados es ahora de 4, y antes de los cambios del impuesto de Patrimonio (cuando se incluían los bienes empresariales), el número de contribuyentes con este nivel era mucho más elevado, hasta un total de 17 según los datos de Hacienda. El total de contribuyentes que cotizan por este impuesto en la Ribera Alta es de 522, con un patrimonio total acumulado de 496 millones.