Sendaviva, motor de desarrollo en la Ribera

'Impulsar Navarra' inició este viernes su gira 2022 visitando el Diario de Navarra y Brandok Comunicación, tiene como objetivo dar voz a los protagonistas que en cada lugar que visita son referente en distintos ámbito. Y este viernes, en Sendaviva, 'Impulsar Navarra' cumplió con su fin poniendo en valor un parque que, con casi 20 años de trayectoria, se ha convertido en referente turístico en Navarra y motor económico y social en la Ribera. Tras recorrer 11 localidades de toda la Comunidad foral en 2021, el programa inició este viernes su gira 2022 visitando el Parque de la Naturaleza Sendaviva de Arguedas. Esta iniciativa, promovida por, tiene como objetivo dar voz a los protagonistas que en cada lugar que visita son referente en distintos ámbito.

La jornada contó con el patrocinio del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Laboral Kutxa y la empresa Wikai.

José Manuel Erro Miranda. Las presentadoras del acto fueron Belén Galindo , responsable de Comunicación del Grupo La Información, editor de Diario de Navarra, y Leyre Mateos . Además, entre los asistentes estuvo el director general del Grupo La Información,

Sendaviva abrió su nueva temporada, la número 19, el pasado fin de semana con varias novedades como un recinto de lémures de 2.000 m2 de superficie. El gerente del parque, Rubén González, también anunció que en junio se inaugurarán varios toboganes acuáticos con una altura de 14 metros y más de 100 de longitud “que pondrán la guinda a un plan de inversiones que hemos ido desarrollando durante estos últimos tres años”.

González destacó que uno de los ejes de Sendaviva es la sostenibilidad medioambiental. “Estando donde estamos, en un paraje como Bardenas, en plena naturaleza, nuestro objetivo es no impactar en el entorno para lograr ser parte de esa naturaleza”, indicó el gerente de esta instalación de ocio, “que es el lugar más visitado de Navarra, pese a ser de pago”.

LA DIGITALIZACIÓN, CLAVE

consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, En la cita de este viernes también estuvo presente el Mikel Irujo , quien alabó el “impacto de dinamización que Sendaviva tiene en toda la comarca”, y el hecho de que el parque sea ya “una seña de identidad como marca turística que tenemos en toda Navarra”.

Irujo señaló como claves del éxito del parque la citada sostenibilidad medioambiental y, por otra parte, su digitalización. En este sentido, el CEO de la empresa de telecomunicaciones Wikai, Valentín Murillo, apuntó que “la digitalización de cualquier empresa o actividad es un factor clave en asegurar su competitividad y eficacia”.

A la apertura de esta segunda gira de ‘Impulsar Navarra’ también acudió el representante de Laboral Kutxa, Pello Bayona, quien indicó que la colaboración de la entidad en este programa supone “un reto y mucha ilusión en conseguir volver a dar visibilidad a muchas localidades y personas”.

Marcilla. El programa ‘Impulsar Navarra’ celebrado en Sendaviva se puede volver a ver en este enlace . La siguiente cita de la gira tendrá lugar el martes 3 de mayo en

“Nuestra meta es que Sendaviva logre su propia sostenibilidad”

El Parque de la Naturaleza Sendaviva de Arguedas está administrado y financiado por la sociedad pública Sodena. Su directora gerente, Pilar Irigoien, participó este viernes en el programa ‘Impulsar Navarra’ aportando algunas de las claves del impacto socioeconómico de esta instalación que, según indicó, “no es suficiente, ya que el equipo técnico de Sendaviva y Sodena siempre mira más lejos, incluso marcándose como meta conseguir en el futuro la sostenibilidad propia del parque”.

Irigoien destacó del parque arguedano “el concepto de ocio que ofrece, que está muy valorado por las familias y que está en plena tendencia entre los modelos que se están impulsando ahora”. También destacó “la buena integración que tiene en el territorio, y el impacto que está generando en la comarca, que es de un valor incalculable”.

Ahondando en esta última apreciación, la directora gerente de Sodena apuntó que el 70% de los visitantes recibidos por Sendaviva en 2021 llegaron de fuera de Navarra. “De este 70%, el 45% se quedaron en los alrededores y gastaban en restauración, servicios, gasolineras... y, además, una parte se quedó a pernoctar”.

EDUCAR Y HACER FELIZ

Entre los factores generadores de riqueza en la comarca Irigoien resaltó que Sendaviva se nutre de proveedores ‘kilómetro cero’. “Si hablamos de que este parque tiene su función y su sentido hoy en esta atracción económica, es clave desarrollar a estos proveedores que, además, son unos magníficos proveedores”, aseguró.

En cuanto a los cambios a implementar, Irigoien señaló que Sendaviva debe “seguir dando calidad en sus servicios con el mismo trabajo profesional; continuar siendo un instrumento educativo para los escolares; y, sobre todo, seguir consiguiendo hacer felices a los visitantes que llegan aquí”, concluyó.

Apuesta por empresas locales

Una de las características de Sendaviva es su apuesta por las empresas cercanas. Eso sí, con todos los requisitos y controles de calidad y teniendo en cuenta que, según su gerente, Rubén González, “no hemos encontrado mejores”.

El mejor ejemplo fue una mesa redonda en la que participaron los responsables de tres de estas empresas: Jesús Berisa, presidente de Events Hotels, que se encarga de la gestión de la restauración en el parque; Rafael Loscos, CEO de Axium, que lleva todo lo relacionado con la informática; y Vicente Cordón, gerente de GIMA, empresa de mantenimiento del parque. A ellos se sumó Manuel Romero, responsable de Laboral Kutxa en la Ribera.

Loscos concretó que Axium lleva trabajando en Sendaviva desde 2006. “Es un reto y una oportunidad. Año tras año hay cantidad de retos y también es una aventura para nosotros”, dijo. Apuntó que dos de esos retos son una aplicación que servirá para comprar entradas desde el teléfono con un sistema automatizado, y otra un sistema de visión de cámaras que cuentan las personas que visitan las atracciones y controlan el flujo de visitantes y las esperas. Además, recalcó que esta experiencia también genera un impulso a su empresa. “No seríamos lo mismo sin Sendaviva”, recalcó.

Por su parte, Vicente Cordón, de GIMA, apuntó que su trabajo en Sendaviva se ha convertido en pasión. “Se hicieron muchas cosas desde el principio. Hay momentos complicados, pero la satisfacción es tremenda. El objetivo es que nada pare, que todo funcione y que la sonrisa de los visitantes siempre esté ahí”, afirmó, al tiempo que también puso de relieve la importancia de actuar en el momento adecuado. “Suele ser al cerrar el parque y podemos hacerlo porque también compramos material de cercanía”, añadió.

Jesús Berisa, de Events Hotels, lleva 18 años trabajando en el parque. “Entré pensando en que sería una colaboración. Vine con el pensamiento de irme y no me he ido porque es un proyecto de empresa. Para nosotros uno de los hitos más difíciles es Sendaviva. Es el negocio más difícil de todos los que tengo. En Semana Santa podemos llegar a dar 8.000 comidas al día. Crecimos con el parque y ha pasado a ser algo nuestro”, dijo, al tiempo que recalcó que producen todo en el día, con una restauración de calidad y una aceptación de la gente muy alta.

Por último, Manuel Romero, de Laboral Kutxa, destacó su apuesta por todo lo que sea la economía local. “Sendaviva la genera y estamos encantados de apoyar pequeños negocios y a autónomos que emprenden alrededor del parque”.