Celebración en el Restaurante El Mercao

Actualizada 05/02/2020 a las 10:53

El suscriptor de Diario de Navarra Angel Chasco fue el ganador del sorteo organizado por MUNDO DN de un menú para dos personas (comida, cena o menú fin de semana) en el Restaurante El Mercao.

El acto de entrega del tarjetón de regalo tuvo lugar en la sede del periódico en Cordovilla y el ganador tiene plazo de un año para disfrutar del premio.

Angel Chasco, señaló que le venía especialmente bien haber ganado este premio porque “hace tiempo que tenía pendiente ir al Restaurante El Mercao con mi mujer, Dorita. Con más razón, estos días porque tenemos una celebración pendiente así que nos viene de maravilla. Además, te diré que aunque nunca he estado, tengo muchas ganas de probar este restaurante y seguro que vamos en cuadrilla en breve, por lo que aún me hace más ilusión”. Chasco es suscriptor del periódico “desde hace años, aunque antes era a través de mi mujer. En el último año, además, he nombrado beneficiarios de mi suscripción a dos familiares y aún tengo que nombrar a otro amigo o familiar más para que se beneficien y disfruten de los sorteos y ojalá les toque, como a mí”.

El ganador señaló que es “la primera vez que me toca un premio de estas características”.

El Restaurante El Mercao, ubicado en la calle Tafalla de Pamplona, es uno de los establecimientos hosteleros más personales de la capital Navarra que cuenta con diferentes comedores en dos ambientes distintos, y ha sido galardonado con varios premios entre los que destaca el premio Oro en la XX Semana del Pincho y el primer premio en la II Semana de la croqueta.

Etiquetas Gastronomía

