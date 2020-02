Actualizada 05/02/2020 a las 10:14

Decenas de familias acudieron a la sede histórica de Diario de Navarra, ubicada en la calle Zapatería 49 de Pamplona, con el objetivo de compartir una jornada lúdica y festiva organizada por MUNDO DN en el marco del Día del Suscriptor. Desde la biblioteca -sede habitual de las charlas y encuentros literarios que organiza el Club de lectura de Diario de Navarra-, pasando por la sala de cocina, hasta el hall en la planta baja, todos los pisos y espacios del emblemático edificio se llenaron de niños y mayores que no quisieron perderse el evento. Para poder acudir a la fiesta, hubo que apuntarse previamente al sorteo que se convocó a través de www.mundodn.es y de ahí se seleccionó a los 150 asistentes que disfrutaron de la convocatoria.

La fiesta dio comienzo alrededor de las 17:30 h y, en el transcurso de dos horas y media, hubo tiempo para disfrutar de seis eventos que estaban pensados tanto para niños como para adultos: una sesión de magia que estuvo a cargo de Roberto Gómez; un taller de mini cocinillas que realizó la experta en gastronomía Sara Nahum; taller de papiroflexia con Leila Chivite; sesión de teatro con el actor Pablo del Mundillo; pintacaras y juegos para los más pequeños con Káeru y, por último, catering familiar con el que se puso broche gastronómico a la tarde festiva.

El suscriptor Antonio Domínguez se mostró “muy contento por haber podido asistir al evento”. Se definió como “suscriptor de Diario de Navarra desde hace más de veinte años, de toda la vida” y acudió a la fiesta en compañía de su esposa, Rosa Mari Luna, y su nieta, Naisa Domínguez de 9 años, que participó en el taller de cocina para niños. Edurne Elizalde acudió con su hija Marta Riezu, de 20 años. Ambas asistieron a la sesión de magia con Roberto Gómez y, tras la experiencia, la joven explicaba entusiasmada que “además de divertirme, me llevo una baraja que me ha regalado el mago”. Pilar Aguirre asistió a la fiesta con su hija Adriana Izcue y sus nietos, Sergio y Miriam Zurbano. Poco antes de disfrutar del catering familiar comentó que la fiesta le parecía “una idea estupenda. Está muy bien que hayáis pensando en nosotros, los suscriptores del periódico. Yo soy suscriptora desde que me casé y, anteriormente, mis padres también formaban parte de la gran familia de suscriptores del diario. Hoy, mi hija es beneficiaria y ella es la que me apunta a los sorteos para disfrutar de ventajas y premios como este. La verdad es que no nos perdemos una y nos apuntamos a los sorteos de las catas, los masajes, las entradas de Osasuna… así que nos hemos visto muy contentas de que nos tocara porque además esta es una fiesta en familia y la hemos disfrutado todos juntos”.

