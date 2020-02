Tarjetas regalo de El Corte Inglés para comenzar bien el año

Actualizada 05/02/2020 a las 11:01

Los jóvenes suscriptores y beneficiarios de Diario de Navarra Ibone Uterga, Javier Belarra y Ana Bermejo fueron los afortunados ganadores de las tarjetas regalo que sorteó MUNDO DN en colaboración con El Corte Inglés en el marco del Día de Reyes.

Cada una de las tarjetas tiene un valor de 30 euros y al sorteo se apuntaron tanto suscriptores como beneficiarios de una suscripción del periódico, en formato papel y digital.

En el momento de recibir la tarjeta regalo, Ana Bermejo explico que se apuntó como beneficiaria y que estaba ”muy sorprendida por haber sido seleccionada entre los apuntados al sorteo. He tenido mucha suerte porque no me lo esperaba y me ha tocado. Es una buena forma de comenzar el año”.

Javier Belarra contó que es beneficiario y nunca le había tocado “a pesar de que suelo participar siempre en los sorteos que se organizan a través de MUNDO DN. Soy beneficiario de la suscripción de mi abuelo y suelo estar pendiente de los sorteos que organizáis cada semana. La verdad es que cada vez hay más cosas y algunas, muy interesantes. Nunca se sabe y me apunto a todo”. Por su parte, Ibone Uterga, suscriptora digital desde hace un año, también señaló la sorpresa que había experimentado al saber que había sido ganadora: “me había apuntado alguna vez en la web www.mundodn.es pero nunca me había tocado y esta vez estoy muy contenta por lo inesperado. Seguiré participando en todo lo que pueda a partir de ahora”.

Para ser beneficiario de una suscripción de Diario de Navarra es necesario que el suscriptor registre a quien se va a beneficiar de su suscripción en www.mundodn.es.

Selección DN+