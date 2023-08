Alcaraz avanza en el Abierto de EE UU y critica a Rubiales: "Son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar"

polémica sobre el caso Luis Rubiales y aseguró que "son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar". El tenista español Carlos Alcaraz abordó este martes lay aseguró que

"He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es", explicó en una rueda de prensa en el Abierto de EE.UU.

"Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar. Es mi única opinión que voy a dar al respecto. Y esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión", agregó.

El número uno de la ATP y vigente campeón del Abierto de EE.UU. y de Wimbledon respondió de esa forma a una pregunta de los medios acerca de si había seguido y tenía alguna opinión sobre la polémica tras el beso no consentido de Rubiales, presidente de la RFEF, a la futbolista Jenni Hermoso después de que la selección española femenina conquistara el Mundial.

UN DEBUT PLÁCIDO

El murciano compareció ante los periodistas tras clasificarse para la segunda ronda del Abierto de EE.UU. debido a la retirada por lesión del alemán Dominik Koepfer (75), que se torció el tobillo izquierdo en el primer juego del partido y que abandonó con 6-2 y 3-2 abajo después de 60 minutos.

"La verdad es que no es la mejor manera de ganar un partido. Obviamente a mí me gustan las duras batallas, los partidos duros, tener esa batalla con el rival. Y lamentablemente hoy no se ha podido", indicó.

"También creo que es bueno que se juegue un partido entero para la gente que ha venido, que se ha quedado hasta tarde. La verdad es que es una pena que se haya terminado de esa manera. Pero a la vez estoy contento de irnos al hotel antes de lo que pensábamos: así tenemos más tiempo para recuperar (...). El tiempo que he estado en la pista me he sentido muy bien, muy cómodo, jugando a un gran nivel y esperamos que sigamos en esta línea", añadió.

El de El Palmar también se mostró encantado con su estupenda relación con el público neoyorquino pese a la decepción de muchos espectadores esta noche en el Arthur Ashe Stadium.

"Aquí en EE.UU. les encanta el show, ver cosas no tan comunes. Y obviamente aquí he tenido grandes momentos con el público y creo que tenemos una buena conexión. Yo me lo paso muy bien con ellos", señaló.

Alcaraz se presentó con una llamativa y muy colorida camiseta sin mangas, dijo que es una línea que le "gusta muchísimo" y aseguró que va intentar jugar "ciertos torneos" con ese tipo de vestimenta.

HARRIS, SIGUIENTE RIVAL

En la siguiente ronda se enfrentará al sudafricano Lloyd Harris (177), con quien ha entrenado en varias ocasiones.

"Más o menos sabemos cómo juega, cuál es su estilo. Y veremos a ver qué tal esa ronda. Es un jugador muy agresivo, con grandes tiros", explicó.

También se refirió a su enorme duelo con el serbio Novak Djokovic (2), quien, tras su triunfo del lunes en la primera ronda, se aseguró volver a lo más alto de la ATP una vez que termine el Abierto de EE.UU.

"Ahora mismo es una meta para mí, honestamente. Lo he dicho antes: tenemos una batalla realmente buena por el número uno Novak y yo. Sabía que iba a recuperar el número uno después del US Open. Cuando el torneo acabe, lo intentaré recuperar tan pronto como sea posible. Esa es mi meta y trabajaré para eso", aseguró.

"La temporada tiene muchos torneos hasta que el año se acabe. Intentaré recuperarlo antes de que acabe el año", añadió.

Por último, Alcaraz se refirió a la imagen más divertida de la jornada: su interpretación tras el encuentro y sobre la pista de una pequeña parte de la canción "Vagabundo", que lanzó el artista colombiano Sebastián Yatra y con lo que cumplió una promesa que había hecho a su amigo hace unas semanas.

"Lo hemos intentado, lo hemos intentado. La verdad, no ha sido lo mejor del mundo, pero algo les hemos hecho disfrutar (al público)", dijo Alcaraz con una sonrisa.