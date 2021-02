Nadal, sobre sus molestias en la espalda: "Soy especialista en convivir con problemas, buscaré una solución"

Actualizada 07/02/2021 a las 16:49

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que a pesar de las molestias en la espalda que le impidieron competir en la Copa ATP irá a por todas en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que comienza este lunes en Melbourne, y ha recordado que es "especialista en convivir con problemas" y que buscará "una solución" para ellos.

"Fue un poco difícil de aceptar, porque yo me sentía muy bien y creo que mi pretemporada ha sido de las mejores de los últimos años. Físicamente me sentía bien y jugando a un nivel muy alto en mucho tiempo. Pero no es momento de compadecernos ni de hacer dramas", declaró durante una entrevista con el periodista Antonio Arenas en Eurosport, previa al comienzo del 'grande' oceánico.

Así, recalcó que se centrará en buscar "una solución" para rendir al máximo. "Estamos en Australia y vamos a mantener la esperanza hasta el final de hacer las cosas bien. Creo que soy especialista en convivir con problemas y hay que intentar buscar una solución. Mi primer partido será muy duro y voy a competir al máximo e intentar ganar como sea. Lucharé por lo que se pueda e iré día a día", apuntó.

El balear debutará en primera ronda frente al serbio Laslo Djere en la madrugada del martes 9 de febrero, todo ello en una pista más rápida. "Es el Abierto de Australia más 'rápido' que he jugado en toda mi carrera, sin duda. A mí personalmente no me disgusta, pero necesito estar bien. Sí tengo la capacidad de hacer mis saques bien, que es algo que he mejorado bastante estos últimos años y me ha permitido jugar de una manera más agresiva. Hacer 'breaks' será una tarea difícil. Veremos cómo se va desarrollando el torneo, pero las condiciones hacen que se juegue de una manera muy rápida", explicó.

Por último, Nadal habló de una de las jóvenes promesas del tenis español, Carlos Alcaraz, con el que ha entrenado incluso esta semana. "Es un jugador muy joven que tiene un futuro brillante por delante. Tiene una base fantástica para aspirar a llegar a ser uno de los jugadores más destacados del mundo. Cada uno tiene que hacer su propio camino y buscar sus propias mejoras", analizó.

"Es un muy buen chico con una humildad y capacidad de trabajo extraordinaria. Podrá ir superando etapas a una velocidad mayor en comparación a otros jugadores. Estoy seguro de que Carlos se convertirá en un gran referente para el tenis y para el deporte español durante los próximos años", finalizó.

