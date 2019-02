Nadal debuta en Acapulco con una correcta victoria ante Mischa Zverev

Actualizada 27/02/2019 a las 10:26

El tenista español Rafa Nadal ha debutado en el torneo mexicano de Acapulco, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre tierra batida, con una correcta victoria sobre el jugador alemán Mischa Zverev (6-3, 6-3) y en octavos de final intentará seguir progresando frente al australiano Nick Kyrgios.



Un mes después de disputar la final del Abierto de Australia, Nadal volvía a la acción sobre su superficie favorita y en un torneo que ha conquistado en dos ocasiones (2005 y 2013). Se mostró sólido ante el número 76 del mundo y, sin mostrar un juego brillante, sí fue claramente superior para sellar la victoria.



En el primer parcial, el número dos del ranking mundial no permitió ni una sola bola de 'break' y aprovechó una de las dos que tuvo a favor para colocarse con ventaja de 3-1 y saque. En la segunda, el hermano de Alexander Zverev logró amenazar su servicio, pero Nadal solventó la situación y, con 3-3 en el marcador, encadenó los tres últimos juegos del encuentro para firmar su triunfo en una hora y 20 minutos de encuentro.



"No ha sido un partido fantástico. Era de esperar por el tiempo que llevaba sin competir y por el problema de en la muñeca que tuve en los últimos días. No era un día para jugar fantástico, sino para pasar", explicó ante la prensa el manacorí.



Su próximo rival será Nick Kyrgios, quien superó en su debut a Andreas Seppi (6-3, 7-5) y con el que tiene un récord positivo de 3-2. Sin embargo, en canchas duras están empatados a un triunfo: en Cincinnati 2017 fue para el australiano y en Pekín 2017 para el español.



"Nick es un jugador de un nivel altísimo. Le ha costado mantener una regularidad, pero eso no cambia el talento que tiene, es uno de los jugadores a los que cualquier jugador 'top' no se quiere enfrentar. Mañana será muy difícil y más siendo en segunda ronda. Habrá que estar preparado para sufrir, para pelear y estar concentrado en cada momento", analizó Nadal.

