Altuna, harto con el material: "El tute que nos estamos dando no es normal, así no se puede aguantar"

El guipuzcoano Jokin Altuna se ha mostrado muy crítico con el material propuesto para la semifinal del Torneo de La Blanca al término del partido. Necesitaron 83 minutos y 785 pelotazos a buena para llegara 22. "Partido durísimo. Algo tenemos que pensar y hacer. Desde que empezamos el verano estamos así. Una cosa es jugar muchos partidos y otra cosa es esto. Hoy también más de 700 pelotazos. No es posible. Con 30 años nos vamos a retirar de las palizas que llevamos en el cuerpo", comentó el delantero de Aspe ante las cámaras de ETB. Necesitaron 83 minutos y 785 pelotazos a buena para llegara 22. "Partido durísimo. Algo tenemos que pensar y hacer. Desde que empezamos el verano estamos así. Una cosa es jugar muchos partidos y otra cosa es esto. Hoy también más de 700 pelotazos. No es posible., comentó el delantero de Aspe ante las cámaras de ETB.

"Las pelotas se gastan pronto. Parecía que hoy sí iban a aguantar, pero luego ha sido vergonzoso. En el tanto 8 ya no había material. En Bera pasó lo mismo. Queremos jugar todos los partidos, pero el tute que le estamos dando al cuerpo no es normal. Algo tenemos que pensar; hablar con el que hace las pelotas, hacer más y jugar con más pelotas, poner más de seis... pero así no se puede aguantar".

Y toda esa paliza ha tenido sus consecuencias. El guipuzcoano acabó con la zurda en malas condiciones, y no sabe si estará para la final del martes. "He terminado mal de manos, a ver cómo me levanto mañana. Llevo dos o tres partidos así, y luego si tienes que dar 700 pelotazos... Entiendo que no queremos partidos de 40 minutos porque las entradas valen su dinero, no es fácil, tampoco para los intendentes, pero no se puede seguir así", comentó "La zurda la tengo mal, llevo tres o cuatro partidos así. Para que te den masaje también es complicado porque juegas casi de un día para otro. Para mí el verano es mucho más duro que los propios campeonatos, todos los partidos son durísimos y hay que darle una vuelta".