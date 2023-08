El regreso de los Jon Ander

Los Jon Ader, Peña y Albisu, están de vuelta. La combinación guipuzcoana, clásica en el Parejas, se clasificó el viernes por la noche para la final del Torneo de la Virgen Blanca de Vitoria después de eliminar a Larrazabal-Mariezkurrena -la combinación experimento de este verano en Baiko- tras imponerse 22-17 en un partido que tuvo de todo. Incluido un sorprendente atxiki, por lo inhabitual, señalado por el juez al delantero tolosarra.

La eliminatoria de Baiko del torneo vitoriano tuvo dos partes bien diferenciadas. Fue el comienzo muy igualado, jugado a un ritmo enorme (se dieron 51 pelotazos en el primer tanto del encuentro). Hasta el primer descanso el marcador se movió con ventajas muy pequeñas. Siempre comandaron el luminoso los colorados, pero nunca tuvieron rentas de más de dos tantos. El partido alternó errores y aciertos de unos y otros.

Comenzó marcando mucho ritmo un Larrazabal que salió a morder desde el primer pelotazo. Destacables el voleón dos paredes del 3-2 y la dejadita al rincón que sumó un tanto después.

El alavés jugó más serio y con menos errores en esa primera mitad, en la que Mariezkurrena no consiguió doblegar a los Jon Ander. Sí que dominaba en el peloteo, pero sin lograr aplastar a un Albisu trabajador, y a un Peña que no se arredró ante la salida de la joven apuesta de su empresa. Él fue a lo suyo.

UNA TACADA LETAL

Pero a partir del 10 iguales el partido se rompió. Siguieron por su camino los Jon Ander, con un Peña con confianza al ataque. Cometió Larrazabal su primer error en juego en el 11-10, un pelotazos de zurda que se fue abajo. Y a partir de ahí los colorados se fueron viniendo abajo poco a poco. Hizo dos malos restos de saque el alavés, y tuvo tres pelotas prácticamente seguidas en las que no se entendió con Mariezkurrena. Los guipuzcoanos les hicieron un parcial de 9-0 que dinamitó sus opciones.

Pero aún tuvieron que sufrir los Jon Ander. Una escapada de Mariezkurrena y cinco errores casi consecutivos de Albisu, todos de derecha, pusieron el 20-17. Volvió a marrar Larrazabal una pelota clara y terminó de dos paredes Peña.

Trabajo y oficio de los Jon Ander. Un paso más para la maduración de Larrazabal, que tiró menos en juego, pero al que aún le falta. Lógico. La feria continúa con la semifinal de la rama de Aspe, que se disputará el domingo con el choque entre Ezkurdia-Zabaleta y Altuna III-Martija. Todos saben lo que es ser campeón.

PEÑA II-ALBISU 22

​LARRAZABAL-MARIEZKURRENA II 17

​Frontón. Ogeta, 518 espectadores.

​Marcador. 0-1, 3-1, 3-3, 5-3, 5-5, 7-5, 7-6, 9-6, 9-7, 10-7, 10-10, 19-10, 19-14, 20-14, 20-17, 21-17 y 22-17.

​Duración.56:39 minutos.

​Pelotazos. 442.

​Saques. 3 de Peña, 0 de Larrazabal.

​Tantos hechos. 10 de Peña, 1 Albisu, 6 de Larrazabal, 1 Mariezkurrena

​Tantos perdidos. 3 de Peña, 7 de Albisu, 4 de Larrazabal, 4 de Mariezkurrena.

​Dinero. De entrada 100 a 60 por Larrazabal-Mariezkurrena

20-16, el atxiki que dejó sorprendidos a todos

Cuando la victoria colorada ya estaba muy perfilada, el juez delantero dio atxiki a una volea de Jon Ander Peña en el ancho a la altura del cuatro y medio. Los comentaristas de ETB se quedaron extrañados por la inhabitual decisión arbitral, el propio delantero guipuzcoano no protestó la decisión en el momento. Aunque al término del partido sí que le comentó que no estaba de acuerdo con la decisión. Si ese pelotazo lo había "agarrado" el delantero tolosarra, hubo otros más claros ayer en el Ogeta (el propio Albisu, que jamás protesta, reclamó uno de Larrazabal en ese encuentro) y en muchos otros partidos que no se señalan.