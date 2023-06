Seis meses seis sin Unai Laso que invitan a la reflexión

Aupa pelotazales

Supongo que a usted amigo pelotazale le pasó hace unos días lo mismo cuando leyó la noticia. Seis meses sin Unai Laso por una lesión de cadera. Seis meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y medio diciembre, si todo va bien. O lo que es lo mismo, sin Cuatro y Medio de San Fermín, ni verano, tampoco el Cuatro y Medio y, esperemos que no, el inicio del Parejas. Mucho tiempo. Pero verán como son meses que pasan volando. Para Laso, el tiempo quizá no pase tan rápido. Superada ya la intervención, le queda ahora el largo trayecto de recuperarse y volver a ponerse a punto. Tiene un buen espejo en el que mirarse en su propia empresa, Aimar Olaizola. Recuerden cómo el goizuetarra se tomó su recuperación como un trabajo, casi obsesivo. Y salió adelante de una rotura del dorsal y de una triada en una rodilla. Dos lesiones mortales de necesidad para un pelotari, de las que no solo salió, sino que fue competitivo hasta los 46 años, peleando por txapelas hasta el mismo final de su carrera. Laso ya sabe lo que es tener que pasarlo mal, se llevó la bofetada de verse fuera de la empresa, con una mano delante y otra detrás. Pero él siempre lo ha dicho, su sueño era ser pelotari, y aquí está. Seguro que vuelve, y compite como lo ha hecho siempre. A ganas y carácter, pocos le ganan.

La desgraciada lesión de Unai Laso, su operación y su recuperación de largo recorrido también tiene otra lectura. Sin Laso Baiko queda aún mucho más debilitada de lo que ya estaba. El de Biskarret ha sido su único baluarte en las competiciones individuales y también por parejas de este curso para la promotora bilbaína. Una situación que plantea un desafío más que interesante. Para los propios pelotaris de la empresa, de dar un paso adelante para intentar ser protagonistas, y tratar de minimizar el daño que deja una baja como la de Laso. Para los técnicos de la empresa, saber motivar, trabajar y dar con la tecla para que sus manistas den un paso adelante. Quienes están en Primera, para demostrar con hechos que lo son. Para quienes durante años se han jugado las alubias en Promoción para dar un paso adelante y reivindicar su verdadero nivel. Todas las grandes dificultades encierran grandes oportunidades. Está en sus manos, en las de unos y otros.

Y a Unai, buena recuperación. En invierno lo disfrutamos de nuevo, y con más ganas si cabe.

Nos vemos en los frontones.