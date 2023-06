Altuna-Elordi, un pulso más que prometedor

El partido más importante de la temporada manista no tendrá por 27º vez en su historia ningún protagonista navarro. Y, sin embargo, no le quita ni un ápice de interés al choque mano a mano que el domingo por la tarde protagonizarán en el frontón Bizkaia los dos pelotaris más en forma del momento. El guipuzcoano Jokin Altuna y el vizcaíno Aitor Elordi, sin duda el pelotari revelación de este último año. No se llenará el recinto vizcaíno para presenciar un partido por la txapela para que el mago de Amezketa parte como indiscutible favorito. Se cantarán en las traviesas “cienes” a 50 por él. Tienen las posturas su fundamento. Altuna llega a la final con pleno de victorias, pero si alguien le ha puesto contra las cuerdas en esta edición ha sido el delantero de Mallabia. Así pues, el pulso entre los dos mejores manistas del momento se perfila prometedor.

LA SOLIDEZ DE ALTUNA

Jokin Altuna busca su tercer entorchado manomanista a todo frontón en la que es su duodécima final desde que debutó en profesionales. A los 27 años es el suyo un palmarés granado, cuajado. El fiel reflejo de un pelotari que es competitivo los 12 meses del año, sea cual sea la distancia.

Altuna llega a la final en un momento de forma y juego impecable. Cuatro partidos, cuatro victorias. Cada una conseguida de una forma diferente; cada una, una pieza única forjada al calor de una estrategia muy bien diseñada con su primo Gorka. Una técnica que le hace gozar prácticamente de cada pelota que toca. Y una visión del juego, la estrategia y el rival que le hace mimetizarse con el juego de cada uno, para terminar llevándolo siempre a su terreno.

En cuatro partidos, Altuna ha mostrado que llega fresco. Ha hecho daño con el saque, su sotamano de derecha le permite no solo aliviarse, sino pasar a dominar la jugada, y su forma de terminar de zurda no ha perdido un ápice de letalidad. Al contrario.

ELORDI, CON TODO A SU FAVOR

Al segundo pretendiente al trono manomanista no le esperaba nadie al inicio del campeonato. De hecho, Aitor Elordi no iba a jugarlo, pero la renuncia de Beñat Rezusta por no verse en condiciones hizo que lo incluyeran a última hora.

El delantero de Mallabia ha jugado con presión cero, su año estaba más que justificado. Hizo una gran campaña de verano, sorprendió con un tercer puesto en el Cuatro y Medio, lo que le valió para hacerse con una plaza en el Parejas. De la mano de Zabaleta, aportando juego y criterio, cumplieron el pronóstico, llegaron a la final y la ganaron.

El salto cuantitativo y cualitativo protagonizado por Elordi hunde sus raíces en una mayor fortaleza física. Más fuerza para poner más lejos y más rápido la pelota. Con una derecha que, de abajo, le da mucha altura a la pelota, y que encuentra en la volea su mejor expresión. Un gesto que atropella y hace recular al rival. Y el complemento perfecto a todo esto, una confianza ciega en un gran momento de juego. Elordi imagina, piensa algo, lo ejecuta y le sale. Es la magia de la confianza.

No se fía Jokin Altuna de quien tiene enfrente. Y hace bien. Es cierto que el pasado, la estadística y el histórico no gana partidos. Una final es un día y un momento de juego. Pero a Altuna no se le olvida que en la liguilla Elordi le tuvo contra las cuerdas, con un 15-18 que la apretó el cuello. Pero si hay alguien capaz de hacer magia en una cancha es Altuna. Ver, decidir y arriesgar. De un 15-18 a un 22-18 en 28 pelotazos. Altuna.