Unai Laso: "Aitor Elordi me recuerda a mí el año pasado"

El pasado día 30 Unai Laso jugó su último partido con la camiseta roja campeón 2022-23. Un año en el que el de Biskarret ha tenido y vivido de todo.

Hace un año y cinco días usted se proclamó campeón manomanista. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido una experiencia bonita, de lo mejor que he vivido como pelotari. Ser campeón es el sueño que tenemos todos cuando empezamos. Esta temporada ha ido un poco peor que la pasada, el resto está jugando muy bien y yo no he estado al 100%. Igual presionado por mí mismo, o porque no he podido sacar mi juego. La valoración del año ha sido buena, porque he llegado a una de las finales, pero en el mano a mano y en el Cuatro y Medio no he dado el 100%. Pero la experiencia ha sido muy buena, tengo ganas de volver a ese nivel que tenía antes.

Ser campeón es muy exigente.

Sin duda, porque todo el mundo te exige. Pero el que más se exige a uno es uno mismo. Yo he sido el que más me he exigido. Trabajo todos los días por intentar ser el mejor, y el que más quieres, eres tú. El que es de Laso quiere que esté en todas las finales. Yo también lo quiero, pero este año no ha sido posible.

Tampoco ha acompañado la suerte. La lesión de la cadera de verano...

Sí, se me han juntado pequeñas cosas. Las lesiones te cortan, pero yo la actitud que he intentado tener es aprender de cada circunstancia.

¿Ser campeón te gasta?

No. Hombre, si tienes un día malo te quedas con la sensación de que le he fallado a la gente. Pero eso también hay que aprender a pensarlo y llevarlo por ti mismo. El que está ahí eres tú.

¿De qué es lo que más ha disfrutado?

De todo el ambiente que se despertó a raíz del buen año que hice y de haber quedado campeón. Creo que desde de que volví de aficionados he mostrado un nivel de juego muy bueno, y el colofón fue el Manomanista. Eso ha hecho que la gente me quiera mucho, cuando las cosas van bien o cuando los resultados no acompañan. Pero es una gozada.

¿El empuje de la gente es un plus o es una leyenda?

Sí que te hace dar un poco más. A mí jugar en lo que yo llamo sitios calientes, como es el Labrit o Eibar, te da mucho, porque sientes a la gente cerca, te empuja. A mí es algo que me gusta mucho, la verdad. Aunque tengas un día malo, te hacen volver. Jugar en Bilbao, por ejemplo, me resulta mucho más frío, porque no sientes el calor de la gente. No me gusta tanto. Prefiero frontones más pequeños, más acogedores, que sientes a la gente encima.

La empresa ha descargado mucha responsabilidad en usted, y usted nunca ha rehuido a asumirla.

Sí, eso es algo que va en mi casta. Yo voy a ser como soy toda la vida. Espero no convertirme en un pelotari que las deje pasar o que agache la cabeza. Eso no van conmigo. Yo voy a dar el cien por cien juegue con quien juegue y juegue contra quien juegue. Quiero que el compañero que juegue conmigo disfrute también. Es fundamental. No puedes estar quemado toda la vida, hay que disfrutar.

¿Ha vivido estas semanas previas a la final con cierta envidia al ver a Altuna y Elordi?

Sí, claro que sí. Sientes esa envidia porque te vienen recuerdos. Estoy viendo los partidos muy a gusto, soy pelotari pero también soy pelotazale.

¿Quién se lleva esta final?

Lo fácil es decir Altuna, pero no sé. Cuidado con Elordi porque está muy peligroso. Si juega como lo ha hecho en estos partidos, puede apretarle a Jokin si se pone nervioso. Es difícil que Altuna se ponga nervioso, pero nunca se sabe. Elordi está para morder y ya veremos. Va a ser una final bastante espectacular, con tantos duros, tantos peloteados, y seguro que vemos cosas bonitas. Va a ser muy importante el físico. Yo les veo a los dos perfectamente preparados, a ver si por lo menos vemos una final bonita.

¿Usted es de los que flipa también con el rendimiento de Elordi de esta temporada?

A mí no me ha sorprendido tanto. Es como cuando yo di el salto el año pasado. Antes de ganar el manomanista yo había llegado a dos semifinales. Elordi, por ejemplo, en segunda estaba arrasando a todos. De eso la gente se olvida. A Elordi no le habían dado la oportunidad de hacer lo que está haciendo, y ahora está aprovechando la oportunidad que le han dado. Esas oportunidades son las que te hacen mejorar y crecer de partido en partido, así es como se mejora.

De julio a hoy, 75% de victorias.

Es muchísimo, y ser competitivo tanto tiempo es la leche. Está haciendo un muy buen trabajo físico, se le ve con toda la confianza, tiene la rabia que tenía yo el año pasado para dar un golpe ante la empresa. Elordi me recuerda a mí el año pasado, con esas ganas de demostrarte a ti pero sobre todo a la empresa que se ha equivocado todos estos años, que podía haber jugado en Primera antes. Le he visto jugar toda la vida, y siempre ha jugado muchísimo.

27.06.2022. Renovación de Unai Laso con Baiko hasta 2027

Menos de un mes después de haber conquistado la txapela manomanista, Baiko anunciaba la renovación del delantero de Biskarret hasta 2027, en una clara y justa apuesta de futuro por el delantero navarro. En la imagen, con Joserra Garai en la firma de su contrato.

2022-23. Eliminado del Cuatro y Medio, subcampeón del Parejas

Deportivamente la temporada ha tenido de todo para Laso. Fue subcampeón del Cuatro y Medio navarro ante Ezkurdia (22-15). En otoño se quedó en la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio, con una victoria y dos derrotas. Repitió en el Parejas con Ander Imaz. Fueron de menos a más, hasta llegar a la final del campeonato, donde repitieron y cayeron ante Elordi y Zabaleta por 22-13.