Ezkurdia combate el miedo

Joseba Ezkurdia no se rinde. El voleísta de Arbizu dio este jueves el visto bueno a su participación en la primera jornada de la liguilla del Manomanista después de superar el ensayo que llevó a cabo en el frontón Astelena de Eibar. “Estoy contento con el entrenamiento que he hecho y estoy preparado para dejar todo en la cancha el domingo”, manifestó a través de una nota difundida por Aspe. El navarro parece estar dispuesto a no ceder ante los miedos que le suscitan las molestias que sufre desde hace un par de semanas en los isquiotibiales del muslo derecho.

Desde entonces, Ezkurdia y su entorno se han mostrado bastante pesimistas acerca del estreno del delantero en la competición manomanista, de la cual resultó subcampeón la pasada edición. La evolución de sus problemas físicos han comprometido hasta última hora su decisión, despertando una gran expectación y llegándose a contemplar la posibilidad de tener que renunciar a la disputa de su primer encuentro frente a Erik Jaka. Una opción que se recoge en el reglamento del campeonato y por el se le computaría en dicho partido un resultado de 22-0 a favor de su rival.

Descartado ese escenario, Joseba Ezkurdia disipó este jueves sus dudas tras completar con éxito un entrenamiento en frontón junto a Egiguren V. “He hecho todos los ejercicios que me ha recomendado el fisioterapeuta. Al principio he sentido un poco de miedo y precaución, pero después de un rato no he sentido nada en el isquio. Me he sentido cómodo”, señaló satisfecho.

Son los movimientos explosivos, las arrancadas en carrera, que acarrean las pruebas individuales, como el mano a mano, los que más preocupan al voleísta de Arbizu. “Hay cosas que mejorar, pero lo importante es que no he sentido nada malo. Hasta el domingo tengo un par de días para quitar esas dudas que se crean”, reconoció. Así las cosas, y pese a su eliminación del Parejas a finales del mes de febrero, el pelotari de Aspe llega a su primer compromiso con lo puesto, con apenas un entrenamiento específico en frontón. Ezkurdia se prepara para dar un salto de fe este domingo en Eibar, donde deberá contar con los beneficios de un vendaje que le alivie el dolor y la confianza en su saque.

Dos jornadas seguidas y 15 días de descanso

Después de dar luz verde a su debut en el Manomanista, Joseba Ezkurdia afronta una liguilla de cuartos de final en la que deberá hacer frente a las exigencias competitivas que conlleva la disputa de sus dos primeras jornadas para, más adelante, disfrutar de un descanso de quince días antes de jugar su último compromiso. Su calendario viene marcado por su estreno frente a Jaka este domingo en Eibar, el viernes 21 por la noche en el frontón Ogueta de Vitoria ante Peio Etxeberria o Darío y, finalmente, el 6-7 de mayo en Pamplona o Bilbao. El de Arbizu y su equipo deberán planificar a conciencia los pasos a dar con el fin de poder completar en óptimas condiciones físicas esta fase.