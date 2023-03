Altuna barajó la posibilidad de acabar el partido solo, pero ha desistido tras ver que Tolosa no podía ni andar

Jokin Altuna ha tomado una decisión que le honra como deportista esta tarde. Tras la lesión que ha sufrido Xabi Tolosa en el 19-16 (el zaguero de Anoeta ha sufrido una rotura muscular en el gemelo derecho) el delantero de Amezketa ha barajado la posibilidad de intentar terminar el partido solo, de acuerdo con el reglamento.

El único requisito era que Tolosa saliera a la cancha. Sin embargo, al ver que Tolosa no podía ni siquiera sostenerse en pie, Altuna ha comunicado que no iba a continuar en la cancha por lo que Elordi-Zabaleta son finalistas.

Altuna ha comentado que "cuando he visto que no podía casi caminar he dicho que no. yo quería jugar la final por Tolosa y si no está él, no merecía la pena seguir".