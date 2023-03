La LEP baraja dos festivales más en San Fermín y la final del día 7 en el Arena

La Liga de Empresas, Aspe y Baiko, quieren darle una vuelta de tuerca más a la exitosa feria de San Fermín. Como la demanda de entradas desde el 7 hasta el 14 de julio en los últimos años ha sido superior a la oferta, las promotoras están pensando en incluir otros dos programas más en la feria, con lo que sumarían once festivales en lugar de los nueve actuales. Además han dejado entrever la posibilidad de programar la final del Cuatro y Medio de San Fermín -que se juega el 7 de julio por la mañana- al frontón del Navarra Arena, que cuenta con más del doble de capacidad que la Bombonera. Así se lo han planteado a la Federación Navarra de Pelota (FNP) que, por un lado, ve difícil el encaje de bolillos en el calendario. Y, por otro lado, no ve con buenos ojos que la final pase del Labrit al Arena.

La LEP ha propuesto a la Federación Navarra la posibilidad de sumar dos festivales más a su programa sanferminero. Se colocarían el 9 de julio, domingo, en sesiones de tarde y de noche. Y el miércoles 12, también en sesiones de tarde y noche. Hay que recordar que la mano profesional programa el día 7 mañana y noche, los fines de semana de tarde y el resto de días de noche.

La propuesta realizada por las empresas choca con la alta demanda que tiene el Labrit por esas fechas de otras modalidades: remonte, pala y cesta punta. Hacerles un hueco no va a ser sencillo.

NO AL NAVARRA ARENA

Las empresas también han sondeado la posibilidad de trasladar la final del Cuatro y Medio de San Fermín del día 7 de julio por la mañana del Labrit (945 espectadores) al Navarra Arena (3.000 o 2.000 espectadores según configuración). Por un lado, a la Federación no le hace ninguna gracia la propuesta. Por otro el Navarra Arena no quiere hacer sombra a la actividad del Labrit. Y quizá la mayor incógnita, la respuesta del público a la hora de sacar un partido tradicional de su escenario (el Labrit, el centro de la fiesta) a un punto lejano como el Arena.

Apunte. Se puede morir de éxito

​

​No hay en el circuito de la mano profesional un frontón que funcione y facture sábado tras sábado como lo hace el Labrit. Una fórmula exitosa -ubicación perfecta, hostelería cercana, gente joven, ambiente, etc- que alcanza su máximo grado de expresión con la feria sanferminera, donde durante nueve días se cuelga el no hay billetes. Algo que no pasa en ninguna otra feria veraniega.

​

​La vuelta de tuerca que han propuesto las empresas a la Federación Navarra es una maniobra de riesgo. Con nueve festivales ya programados, subir hasta 11 suena a excesivo. Está muy bien aprovechar el indudable tirón que la pelota tiene entre la gente joven. Pero se corre el riesgo de que la fórmula termine cansando, que se ahogue en su éxito y pase la moda. Y la historia en eso es terca. No hay más que recordar lo que sucedió con el Euskal de Huarte.

​

​La idea de bajar la final del Cuatro y Medio del Labrit al Arena tiene también su riesgo. Y no pequeño. No es lo mismo ser el cogollo de la fiesta que irse a las afueras. Un 7 de julio a las 12 es un 7 de julio.