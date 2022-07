Titánicos Artola-Mariezkurrena

Después de casi hora y media larga de partido, de más de 540 pelotazos y de un calor insoportable -se registraron más de 35 grados en el interior del Labrit- Beñat Rezusta no pudo llevar el recado que le había enviado Jon Mariezkurrena. Se cerraba así con un 16-22 la feria sanferminera, con victoria sufrida y trabajada para Iñaki Artola (el sustituto de Unai Laso, lesionado, en toda la feria) y un potente Jon Mariezkurrena. La victoria, además, rompía seis años de sequía para Baiko en el Labrit. Los últimos ganadores de la feria de la promotora vizcaína habían sido Olaizola II-Albisu en 2016.

No fue un camino fácil el de Artola -que jugaba su cuarto partido en la feria- y Mariezkurrena en la final de la feria sanferminera. Partían como víctimas para el dinero, se cantaron doble a sencillo, y tuvieron un comienzo de partido dubitativo. Se vieron con un 6-3 y un 11-7. En ese primer rato estuvieron más fallones los azules. No fue un comienzo tan catastrófico como el del partido ante Jaka-Aranguren, pero no transmitían ninguna seguridad.

Entretanto Altuna y Rezusta mandaban. Consiguió el mago de Akezketa el mejor tanto de toda la feria en el 9-7, cuando se sacó de la chistera un gancho inverosímil después de una refriega de remates y paraditas en la que se metieron Altuna, Artola y Rezusta.

Sin embargo el panorama comenzó a cambiar a partir del 11-8.

EL ASEDIO DE MARIEZKURRENA

Ganó ese tanto Mariezkurrena de un derechazo soberbio que no llevó Rezusta. A partir de entonces los azules se empeñaron en trazar un arco sobre Jokin Altuna y cargar toda la tarea en Beñat Rezusta.

JESÚS CASO

Jon Mariezkurrena, que había tenido un comienzo de encuentro dubitativo, se arrancó a soltar estopa. Desde ese momento su derecha funcionó como en el primer partido de la feria. Le salía la pelota muy fácil de la mano, con velocidad, altura y dirección. No le fue a la zaga Iñaki Artola. El guipuzcoano también soltó metralla con los dos brazos. Poco a poco fueron minando a un Rezusta, al que se le fue amontonando el trabajo.

En medio de un calor sofocante, irrespirable, Altuna trató de oxigenar a su zaguero con el sotamano, pero no fue suficiente. La maquinaria azul era un martillo pilón sobre Rezusta. Insistieron hasta dejar fuera de juego a Altuna primero, y después hasta marchacar al bombardero de Bergara, que terminó cediendo.

A partir del 13 iguales la final fue completamente azul, para sorpresa de la cátedra. Fue un triunfo tan titánico como merecido.

Mariezkurrena: "Ganar esta feria es un sueño, estoy emocionado"

Jon Mariezkurrena volvió a ser el factor determinante en el Labrit. El zaguero de Berriozar formó una segunda parte de partido tan buena que les catapultó a la victoria y, de paso, le convirtió en el mejor pelotari de la feria. Jon estaba feliz.

“Estoy muy contento. Pese hacer algún que otro fallo en los primeros tantos, me he visto suelto en la cancha, nada tensionado y conforme hemos ido haciendo algún tanto he ido dominando más fácil en el peloteo. Hemos cargado mucho entre los dos a Beñat, desactivar a Jokin era lo que teníamos que hacer y así lo hemos hecho”, comentaba. “Ha sido un partido durísimo, nos ha exigido todo porque ellos siempre echaban una más a buena, a no fallar. Con el calor las piernas no nos segían. pero hemos sabido sufrir hasta ganar”.

El zaguero estaba muy feliz. “Ganar San Fermín es un sueño, sobre todo hacerlo delante de esta afición que te corea cada tanto, me he emocionado”.