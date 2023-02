Duelo con mucho en juego y despedida de Iker Irribarria del Labrit

De los cuatro partidos con los que este fin de semana se cierra la liguilla previa del Parejas, el del Labrit es el que ofrece un carácter casi de eliminatoria, porque quien no llegue a 22 casi entierra sus posibilidades de ser tercero o cuarto. Se enfrentan dos duetos empatados a seis victorias: Irribarria (suplente de Peio Etxeberria)-Rezusta contra Peña II-Mariezkurrena. Hay otro partido, absolutamente instrascendente, en Íscar donde se medirán los dos extremos de la competición. Elordi-Zabaleta contra Jaka-Aranguren. En juego, la honrilla.

Ser tercero o cuarto no es lo mismo que quinto o sexto en el Parejas 2023. Los propios pelotaris pidieron a la Liga de Empresas un play off más justo. Y las empresas accedieron. Los play off tendrán tres partidos, cada uno con su importancia.

Alberto Erro

Se enfrentarán tercero contra cuartos el viernes. El ganador será semifinalista, y al perdedor le quedará aún una bala. Porque el domingo que viene se enfrentarán al ganador entre el quinto y el sexto, que también se disputará el viernes. El superviviente será el cuarto y último semifinalista.

IRRIBARRIA: SUPLENTE Y ADIÓS

Este sábado en el Labrit se miden Peña II-Mariezkurrena, que el martes dejaron una muy buena impresión en Tolosa, contra Irribarria-Rezusta.