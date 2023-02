La rodilla retira a Iker Irribarria

La carrera de Iker Irribarria como pelotari profesional ya tiene fecha y causa de cierre. El bicampeón de Arama jugará su partido homenaje el próximo 4 de marzo en el Atano III donostiarra. Su rodilla derecha, de la que fue intervenido en marzo de 2021 de un caso de rótula bipartita, ha dicho basta. No está en condiciones para aguantar la exigencia del profesionalismo sin dolor. El doctor Mikel Sánchez y los otros dos especialistas que ha visitado le han dado la misma recomendación. Dejar la pelota. Y así lo hará con 26 años, y apenas ocho campañas en la elite. El bicampeón de Arama jugará suen el Atano III donostiarra.de la que fue intervenido en marzo de 2021 de un caso de rótula bipartita,No está en condiciones para aguantar la exigencia del profesionalismo sin dolor. El doctory losY así lo hará con 26 años, y apenas ocho campañas en la elite.

Irribarria anunció su retirada sin soltar una sola lágrima tras leer un comunicado de un folio en euskera en apenas seis minutos. Tardó otro tanto en responder las preguntas de los informadores. El bicampeón de Arama no le puso nombre y apellido a la causa de su retirada, pero confesó que lleva arrastrando molestias y dolores en la rodilla más de un año.

“Tras operarme noté mejoría en la rodilla, pero enseguida volvieron los dolores. Y la inquietud me ha impedido entrenar y jugar a mi mejor nivel. He intentado buscar una solución (...) he estado varias veces con los mejores especialistas y médicos de rodilla, entre ellos Mikel Sánchez. La recomendación ha sido clara. Esta ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en esta vida pero con la gran ayuda de Julen Ortiz de Murua es más fácil ser consciente de la importancia que tiene la salud”, dijo.

Irribarria confesó que mentalmente también ha pasado épocas complicadas. “Ser deportista de alto nivel supone una exigencia mental tremenda, acceder a eso que desde joven llamamos éxitos potenciales te pone en situaciones difíciles; muchas veces he tenido que vivir lo amargo de no cumplir las expectativas, la presión de la prensa (...) he tenido la oportunidad de trabajar los problemas de presión e interior”, dijo.

ARROPADO Y DESPEDIDA

En el acto de despedida, Iker Irribarria estuvo acompañado por el accionista único de Aspe, Fernando Vidarte, el director comercial Iñaxio Errandonea. La totalidad de la plantilla de Aspe y gran parte de la de Baiko, con Unai Laso, a la cabeza, arroparon al de Arama en la Casa de Cultura de Eibar. Tras el acto, el propio Irribarria invitó a un café a todos sus compañeros.

Su último partido será el 4 de marzo en el Atano III. Jugará con Zabaleta de zaguero contra Altuna-Martija.

APUNTE. PRONÓSTICOS, EL DOLOR Y LA CABEZA

Cuando Irribarria se convirtió en el campeón manomanista más joven de la historia con 19 años, faltó tiempo para que en corrillos pelotazales se hicieran proyecciones y pronósticos de cuántas txapelas iba a ganar aquel fenómeno de Arama, de zurda estratosférica.

Ocho años después Irribarria está cerrando su capítulo como pelotari profesional. Una lesión de rodilla, una convivencia obligada con el dolor a la hora de entrenarse y competir se han cruzado en su camino y han truncado su carrera.

Los campeones, sea de la modalidad que sea, están tocados por la varita mágica de un don sobresaliente. Sí, pero están hechos de la misma pasta que usted y que yo. Son imperfectos porque también son humanos. Se lesionan, la presión de obtener unos resultados o cargar con la mochila de cumplir unas expectativas les afectan y desgastan, como a cualquiera. Convertir a alguien en ídolo, referente o modelo es un flaco favor.